الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من يبعد والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر بلدة يعبد في جنين، حيث اعتقلت أربعة شبان من البلدة، وهم: الشقيقان نظمي (21 عاما)، ومحمد محمود أبو بكر (18 عاما)، والشابين أحمد جواد أبو بكر (24 عاما)، ومحمد شريف أبو بكر (23 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت، أن تلك القوات سرقت نقودا من منزل المواطن عطية محمد يونس، ومصاغا ذهبيا من منزل شقيقه نظمي، وذلك عقب مداهمة المنزلين واعتقال 12 فردا من العائلة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أيمن خليل أبو مارية (22عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومواطن من مخيم الفوار جنوب المدينة لم تعرف هويته.