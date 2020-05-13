الاحتلال يواصل محاصرة يعبد لليوم الثاني

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، محاصرة بلدة يعبد جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتحاصر قوات جيش الاحتلال منذ الأمس، بلدة يعبد حيث جددت اقتحام القرية، واعتقلت 13 شخصا من سكانها.

وشهدت البلدة الليلة الماضية، مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر، بين شبان القرية، وقوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب اقتحامهم للقرية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات البحث عن منفذ عملية إلقاء الحجر على الجندي الإسرائيلي، عميت بن يجال، الذي قتل بالأمس في القرية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مجموعة من المستوطنين، قامت الليلة بكتابة تهديدات على منازل قرية بيتين قضاء رام الله، تطالب بالإنتقام لمقتل الجندي في يعبد.