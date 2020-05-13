وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 3525 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تعلن تخفيض رسوم المركبات في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم دورة تدريبية عن بعد حول النشاط الإلكتروني القائم على التلعيب وكالة الرأي الفلسطينية "العمل": مساعدات مالية لأكثر من 1500 عامل متضرر بالتعليم الخاص وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الأربعاء 13/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية وصول 78 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية بومبيو يصل "إسرائيل" في زيارة سياسية خاطفة وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست وكالة الرأي الفلسطينية زوراق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية وكالة الرأي الفلسطينية مهما كان القرار.. ليفربول على أعتاب "التتويج الحلم
أخبار » الأخبار الحكومية

ضد اعتقاله الإداري

وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام

13 آيار / مايو 2020 12:02

وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري
وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

غزة- الرأي

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سامي جنازرة (47 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، قد بدأ يوم الاثنين الماضي، في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

وأفادت الوزارة أن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت قبل ايام، الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أمر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الأسير جنازرة.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟