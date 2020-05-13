وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام

غزة- الرأي

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير سامي جنازرة (47 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، قد بدأ يوم الاثنين الماضي، في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

وأفادت الوزارة أن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت قبل ايام، الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أمر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الأسير جنازرة.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.