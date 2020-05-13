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الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 1800 خدمة علاجية خلال إبريل الماضي

13 آيار / مايو 2020 12:09

الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 1800 خدمة علاجية خلال إبريل الماضي
الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 1800 خدمة علاجية خلال إبريل الماضي

غزة- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح "1826" خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال شهر إبريل من العام الحالي 2020م .

وأوضحت مديرة عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء أبو هاشم، أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "387" خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام " 89" حالة وأستقبل قسم الأعصاب " 75" حالة، في حين استقبل قسم العيون  "123"حالة.

بدوره، استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "67" حالة وأستقبل قسم الباطنة والجلدية " 108" حالات، بينما أستقبل قسم الأسنان "134" حالة وخدمات .

في حين استقبل قسم التمريض "201" حالة وتعامل قسم الإسعاف والطوارئ مع "8"حالات تم نقلها للمستشفيات وأستقبل قسم المختبر "264" عينة مخبرية ،بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من " 370" وصفة طبية.

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