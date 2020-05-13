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مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من ألف معاملة خـلال إبريل الماضي

13 آيار / مايو 2020 12:17

مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من ألف معاملة خـلال إبريل الماضي
مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من ألف معاملة خـلال إبريل الماضي

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية محافظة رفح جنوب قطاع غزة -الشق المدني- ألف و750 وثيقة رسمية للمواطنين خلال شهر أبريل من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "554" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "670" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي، وبطاقات تعريف و"313" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "10" معاملات ملخص تسجيل سكان.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "15" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، في حين أصدرت دائرة الشئون العامة "157" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "36"معاملة.

 

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