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بلدية خان يونس: ضخ 807 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بالمدينة

13 آيار / مايو 2020 12:21

بلدية خان يونس: ضخ 807 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بالمدينة
بلدية خان يونس: ضخ 807 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بالمدينة

خان يونس- الرأي

استخرجت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (807) ألف كوب مياه من الآبار الخاصة بها وتجميعها في الخزانات الأرضية ومن ثم ضخها إلى شبكات التوزيع بكافة المناطق والأحياء حسب البرنامج المعمول به وذلك خلال شهر أبريل الماضي.
حيث تسعى البلدية إلى تأمين وصول خدماتها للسكان من خلال تشغيل مولدات الكهرباء في حال انقطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة وشح الموارد والإمكانيات.
كما ودعت بلدية خان يونس كافة السكان إلى ضرورة الحفاظ على مصادر المياه قدر المستطاع وكذلك التجاوب مع إرشادات البلدية في مجال تقنين وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه.

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