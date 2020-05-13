وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفيذ أعمال إنارة لشارع جمال عبد الناصر بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تضبط حالات ذبح خارج المسلخ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: ضخ 807 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من ألف معاملة خـلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الإحصاء: تضاعف أعداد الفلسطينيين 9 مرات بعد 72 عامًا على النكبة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 1800 خدمة علاجية خلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير سامي جنازرة دخل بإضراب مفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل محاصرة يعبد لليوم الثاني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من يبعد والخليل وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 3525 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

وتحيل مرتكبي المخالفة للنيابة العامة

بلدية خان يونس تضبط حالات ذبح خارج المسلخ

13 آيار / مايو 2020 12:35

بلدية خان يونس تضبط حالات ذبح خارج المسلخ
بلدية خان يونس تضبط حالات ذبح خارج المسلخ

خان يونس- الرأي

تمكنت الطواقم المختصة بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من ضبط ثلاثة حالات ذبح للمواشي والأغنام خارج المسلخ البلدي المعد خصيصاً لعملية الذبح وفق الشروط الصحية المتبعة.

وحررت الطواقم المختصة  محاضر الضبط والمصادرة للذبح خارج المسلخ، وتقديم شكوى رسمية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم نتيجة لاستخفافهم بحياة المواطنين وسلامتهم.
وأكدت البلدية أن طواقمها العاملة في الميدان تعمل على مراقبة كافة محلات لحوم الجزارة وتتابع عن كثب كميات اللحوم التي تصل للأسواق ويتم التأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي
وشددت البلدية على أنها ماضية في تطبيق النظام والقانون ولن تسمح للتلاعب بحياة المواطنين وسلامتهم من خلال ترويج الأغذية واللحوم الفاسدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟