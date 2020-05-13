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بلدية خان يونس تنفيذ أعمال إنارة لشارع جمال عبد الناصر بالمدينة

13 آيار / مايو 2020 12:38

بلدية خان يونس تنفيذ أعمال إنارة لشارع جمال عبد الناصر بالمدينة
بلدية خان يونس تنفيذ أعمال إنارة لشارع جمال عبد الناصر بالمدينة

خان يونس- الرأي

نفذت الطواقم الفنية في دائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال إنارة لشارع جمال عبد الناصر من منطقة مسجد الكتيبة وحتى مسجد صالح، حيث تم تركيب عدة فوانيس جديدة وتصليح الخلايا الضوئية وتجهيز الأعمال المطلوبة للصيانة الكاملة.
وتأتي أعمال الإنارة ضمن خطة معدة سلفاً لإنارة الشوارع الرئيسية أو التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً، حيث يتم توفير (22) ترنس و(22) مصباح إنارة وكافة المعدات اللازمة وتركيبها في شارع جمال عبد الناصر، للمساعدة في تسهيل حركة المواطنين وأصحاب المركبات وكذلك التقليل من الحوادث المرورية.

 

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