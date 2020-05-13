الاقتصاد تجري 254 جولة وزيارة رقابية على المحلات

غزة- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية ورقابية على محلات ومعارض بيع الملابس.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لعمل الوزارة، إن الطواقم شرعت في حملة مكثفة على المحلات ومعارض بيع الملابس لضمان عدم التلاعب بالإسعار ورفعها من قبل التجار والباعة لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر.

وأكدت أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بالإسعار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيرة الى أن طواقم حماية المستهلك ستضاعف من جهودها وحملاتها على محلات بيع الملابس وكل المحال التي توفر مستلزمات العيد لضمان ضبط الأسعار والمحافظة على جودتها والتأكد من عدم انتهاء صلاحيتها.

حماية المستهلك

وذكر التقرير أن طواقم حماية المستهلك أجرت 17 جولة و237 زيارة تفتيشية ورقابة على المولات والمحال التجارية والأسواق وحررت 18 محضر ضبط و23 محضر إتلاف لبضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية وتحرير 3 مخالفات عدم إعلان اسعار.

ولفت الى أن مكتب غزة نظم 4 جولات و77 زيارة وحرر 4 محاضر ضبط و3 محاضر إتلاف ، كما ونظم جولات تفتيشية على محلات بيع الملابس في منطقة الجندي المجهول وشارع عمر المختار وسوق الشاطئ.

ونظم مكتب خان يونس 4 جولات و60 زيارة تفتيشية وحرر 9 محاضر اتلاف ومحضري ضبط

، وقام بإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

في حين نظم مكتب الشمال 5 جولات و63 زيارة رقابية على المحلات التجارية والأسواق وحرر 5 محاضر ضبط و6 محاضر اتلاف و5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، كما وحرر محاضر ضبط لعدد من المعارض والمحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام مكتب الوسطى بتنظيم 4 جولات ميدانية و37 زيارة تفتيشية وحرر 7 محاضر ضبط و5 محاضر إتلاف ، ونظم حملات تفتيشية على محلات بيع الطازج والمجمدات والمواد التموينية و الملابس والاحذية وموزعي الغاز والنقاط العشوائية وصيدليات .

الإدارة العامة للصناعة

ونظم قسم الصناعات الغذائية في الإدارة العامة للصناعة زيارات ميدانية لمصانع المرطبات والكيك.

وتم خلال الزيارات متابعه إجراءات التراخيص وتفقد خطوط الانتاج والمواد الخام المستخدمة وتنكات الخلط ووحدات التجميد، موضحاً أنه تم التأكيد على الالتزام بشروط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة.

مديرية المعادن الثمينة

وقامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة بتنظيم جولة مسائية على محلات بيع الذهب بمحافظة غزة.

وذكر التقرير، أنه في إطار متابعتها لمحلات بيع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية تم زيارة 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.