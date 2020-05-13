الرقابة الداخلية بالزراعة تجرى عدة زيارات رقابية لمعبر كرم أبو سالم

غزة- الرأي

أجرت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة، عدة زيارات رقابية لمعبر كرم ابو سالم التجاري، وذلك للوقوف على سير آليات المتابعة والتفتيش على المنتجات الزراعية، والوقوف على مدى الالتزام باجراءات الوقاية الصحية.

وأوضحت أن عملية الرقابة أيضاً شملت مدى الالتزام بالاجراءات الادارية حسب الاصول المتبعة، و الاجراءات الفنية السليمة لضمان دخول البضائع السليمة تحقيقاً لهدف الوزارة في العام ٢٠٢٠ حماية المستهلك في قطاع غزة.

وضم وفد الرقابة كل من مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة أ. بسام راضي، ومدير دائرة الرقابة الادارية أ. علام الاغا.