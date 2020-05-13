"الشباب والرياضة" تكرم الفائزين بجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي

غزة- الرأي

كرمت وزارة الشباب والرياضة الفائزين في جائزة أفضل مركز شبابي 2019، من المركز السادس وحتى العاشر، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، صباح اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بغزة.

جاء ذلك بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب، وبهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية.



وقدم أحمد محيسن وكيل الوزارة التهنئة للمراكز الفائزة ودعاها لتقديم المزيد من البرامج التي تخدم قطاع الشباب، وثمن دور المراكز الفائزة لدورها البارز في تقديم خدمات متنوعة تطوعية وإغاثية وإرشادية، وقال:" كان للمراكز الشبابية دور فاعل في كل الأزمات والحالات الطارئة، جهد منظم ويمثل أهمية دور قطاع الشباب وضرورة أن يأخذ دوره في كافة الأطر والمناسبات".



بدوره بارك جمال العقيلي مدير عام الشباب للمراكز الفائزة، وشكر جهودها وتعاونها مع الوزارة، وتقديم كافة الطواقم للعمل لخدمة المجتمع.



كما تطرق بهاء السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية إلى المعايير التي اعتمدتها لجنة تقييم جائزة فلسطين، والتي جرى من خلالها تقييم المراكز المتقدمة للمسابقة، وأوضح السر أن المعايير كانت واضحة وارتكزت على جوانب العمل الإداري والمالي والإجراءات وكذلك حجم الأنشطة والبرامج وتنوعها.



بعد ذلك جرى تكريم المراكز وهي مركز سما شباب، ومركز منتدى الشباب الحضاري، ومركز وطن الشبابي، ومركز حراك الشبابي، ومركز زينة للتدريب والتطوير.

يذكر أن المراكز الخمسة الأولى جرى تكريمها الأسبوع الماضي، ولم ينظم حفل مركزي لتكريم الفائزين بالجائزة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء "كورونا"، وقرار الجهات الحكومية منع التجمعات والاحتفالات.