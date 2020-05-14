النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2501) الخميس 14/5/ 2020

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بومبيو يختتم زيارة لإسرائيل تناولت خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية

«هيومن رايتس ووتش»: إسرائيل تحشر الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر في أماكن

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القيادة الفلسطينية تبحث السبت برئاسة عباس الرد على المخطط الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل

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· استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل

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· الرئيس الفلسطيني: لن ننتظر إلى الأبد تحقيق السلام مع إسرائيل

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اصابات بالاختناق جراء مواجهات في قلقيلية

هنية: لا اختراق في صفقة التبادل وقادرون على أسر مزيد من الإسرائيليين

بومبيو يختتم زيارة لإسرائيل تناولت خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية

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· الرئيس ينعى القائد الوطني سميح أبو كويك (قدري)

· الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر..

· اشتية: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة

· إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

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حدث في مثل هذا اليوم

14 أيار (مايو)

· 1998م تنظيم مسيرة المليون –مسيرة خمسين عاماً على النكبة- خمسين عاماً على الإرهاب الإسرائيلي- خمسين عاماً على الذبح والقتل والاعتقال، فقد خرج الشعب الفلسطيني في مظاهرات سلمية مطالباً بحقوقه الوطنية والتاريخية وتقرير مصيره بنفسه أسوة بكل شعوب العالم لكن الآلة العسكرية الإسرائيلية تحول هذا اليوم إلى يوم دامٍ عندما أطلقت نيران أسلحتها على تلك المظاهرات السلمية مما أدى إلى استشهاد 9 وجرح المئات من المتظاهرين.

· 1948م مذبحة وقتع قرية شوشة في منطقة القدس بالقرب من قرية دير ياسين التي وقعت فيها المجزرة البشعة على أيدي العصابات الصهيونية "الأرغون ونيترن" وقعت هذه المجزرة فجر 14/5/1948م، وهو اليوم الذي انسحبت فيه بريطانيا عن فلسطين، فقد هاجمت مجموعات أخرى من لواء جفعاتي الصهيوني قرية شوشة وقتلت 50 شهيداً من أبنائها ثم مثلت بهم بقطع رؤوسهم بالبلطات ثم أخذت تطلق النار عشوائياً في كل الاتجاهات وعلى كل شيء حتى البهائم.

· 1948م منظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية تشن عملية كلشون- المذراه، وتستولي على مناطق استراتيجية في القدس بعد أن خرج البريطانيون منها وتنتزع من المقاتلين العرب الغير النظاميين بعض الأحياء السكنية الفلسطينية الواقعة خارج المدينة القديمة.

· 1948م في الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم أعلن السفاح الإسرائيلي بن غوريون قيام دولة ما يسمى بـ(إسرائيل) بينما يشنون حملات مسلحة مكثفة في كل المحاور وذلك بعد انسحاب بريطانيا وانتهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين.

· 1948م إذاعة "صوت إسرائيل" تبدأ بثها باللغة العبرية، وقد بدأت المحطة البث باللغة العربية عام 1965، كما تبث بلغات أخرى من بينها الإنكليزية والروسية والفرنسية.

· 1948م القوات الصهيونية تقتل خمسين مواطناً فلسطينياً في قرية "أبو شوشة" بضواحي القدس. تمت المذبحة على يد عناصر من لواء "جفعاتي" واستخدم المحتلون البنادق والبلطات في قتل السكان وقطع رؤوسهم. تبلغ مساحة القرية 8960 دونماً، وتقطنها عشيرتا "السعايدة" و"الشقيرات" العربيتان.

· 1948م انسحاب آخر وحدات الجيش البريطاني من فلسطين، والولايات المتحدة تعترف مع حلول منتصف الليل بإسرائيل كحقيقة واقعة على أرض فلسطين

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