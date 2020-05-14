النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2501) الخميس 14/5/2020
أخبار فلسطين
- هنية: لا تقدم في الوساطة المصرية لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي
- حماس والجهاد الإسلامي تقرران عدم المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية
- وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد ضرورة تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها
- القيادة الفلسطينية تبحث السبت برئاسة عباس الرد على المخطط الإسرائيلي
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل
- رئيس الوزراء: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة..
- ضغوط أميركية متواصلة على الأردن لتسليم "التميمي"
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يعلن رسميا تشكيل حكومة جديدة في الكيان الإسرائيلي
- كورونا.. وفيات الإمارات ترتفع إلى 206 والبحرين إلى 10
- الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ262 وتراجع عدد المرضى لـ4104
- الليكود: بينيت رفض محاولة نتنياهو الأخيرة لإشراك "يمينا" في للحكومة
- يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو
- تقديم الخطوط العريضة للحكومة الجديدة للكنيست: لا تشمل مخطط الضم
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الاخبار الدولية
- بومبيو يختتم زيارة لإسرائيل تناولت خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية
- «هيومن رايتس ووتش»: إسرائيل تحشر الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر في أماكن
الاخبارالعربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- هنية: لا تقدم في الوساطة المصرية لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي
- قوات الاحتلال تعتدي على فتاة فلسطينية دافعت عن شقيقها أثناء اعتقاله في القدس-…
- «هيومن رايتس ووتش»: إسرائيل تحشر الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر في أماكن مكتظة…
- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني وإلغاء الاعتراف المتبادل
- جاء لينسق الضم مع الاحتلال رغم تصريحاته عن كورونا وإيران… بومبيو في إسرائيل:…
- مركز حقوقي يدعو العالم لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على صيادي غزة
- حماس والجهاد الإسلامي تقرران عدم المشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد على…
- فلسطين: تعليمات رئاسية مشددة لإعادة العالقين في الخارج وتحذيرات من التراخي في إجراءات…
- نتنياهو يعلن رسميا تشكيل حكومة جديدة في الكيان الإسرائيلي
- منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا “قد لا يختفي أبدا”
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- استشهاد فلسطيني.. والاحتلال يستبيح «يعبد»
- بومبيو يصل إلى «إسرائيل» لبحث «خطة ترامب»
الغد الأردنية
- القيادة الفلسطينية تبحث السبت برئاسة عباس الرد على المخطط الإسرائيلي
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل
الاهرام المصرية
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل
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الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
· الرئيس الفلسطيني: لن ننتظر إلى الأبد تحقيق السلام مع إسرائيل
الشرق القطرية
- وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد ضرورة تمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها
- وزير الخارجية الأردني ونظيرته الإسبانية يبحثان هاتفيا القضية الفلسطينية وسبل مواجهة كورونا
- منظمة التحرير: إعدام الاحتلال لطفل الفلسطيني يعد انتهاكا للقوانين والاتفاقيات الدولية
- قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة
- رايتس ووتش تسلط الضوء على عنصرية الاحتلال
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بالفيديو هنية: حراك بملف الأسرى وسنزيد "الغلة" إن لم يستجب الاحتلال
- تضاعف أعداد الفلسطينيين 9 مرات بعد 72 عامًا على النكبة
- الكشف عن نبش مقدسات ومواقع أثرية في قرى الداخل المحتل
- بث مباشر.. رئيس حماس في ضيافة "بلا حدود"
- عائلة التميمي: نواب أمريكيون يستغلون القانون لمصالحهم ضد المحررة "أحلام"
- "للقدس حياة".. حملة تركية لدعم المدينة في مواجهة "كورونا"
- وجهت رسائل لـ"عباس".. حماس: لن نشارك في "الاجتماع القيادي" المزمع عقده برام الله
القدس المحلية
- نتنياهو يعلن رسميا تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
- هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح هيثم بلل
- اصابات بالاختناق جراء مواجهات في قلقيلية
- هنية: لا اختراق في صفقة التبادل وقادرون على أسر مزيد من الإسرائيليين
- بومبيو يختتم زيارة لإسرائيل تناولت خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل شابا وشقيقته من العيسوية
- الرئيس ينعى القائد الوطني سميح أبو كويك (قدري)
- الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا
- "فتح" تنعى القائد الوطني سميح أبو كويك (قدري)
- القيادة القومية: الاحتلال لن يسقط هوية فلسطين القومية
- "التحرير العربية": حق العودة وتقرير المصير لن يسقط بالتقادم
- "فتح" تهيب بشعوب العالم ورجال الدين وضع حد للإجرام الإسرائيلي
جريدة الأيام
- في نهاية الشهر .. توجيهي مختلف في زمن كورونا
- »فتح معبر رفح وبدء نقل الواصلين للحجر الإلزامي
- »نتنياهو يعلن نجاحه بتشكيل الحكومة تمهيداً لتنصيبها اليوم
- »شرطة الاحتلال تعتدي على فتاة وشقيقها قبل اعتقالهما في العيسوية
- »ترامب يرفض تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية من التعجل في فتح الاقتصاد
- » تسجيل 171 إصابة بالقدس الشرقية المحتلة تعافى منها 110
- »استشهاد طفل وإصابة 4 شبان في مخيم الفوار
- »"حماس": صفقة تبادل الأسرى في مرحلة جس النبض وتحتاج مزيداً من الوقت
وكالة صفا
- رفض واسع لحضور اجتماع رام الله المقرر لبحث قرار الضم الإسرائيلي
- طرح خطة بـ3بنود لمواجهة صفقة القرن والضم
- بالفيديو: هنية: صفقة التبادل ببدايات التفاوض وإن لم يستجب الاحتلال "سنزيد الغلة"
- ورث المهنة عن والده وجده بالصور: "أبو حصيرة" يستعد لعيد الفطر بـ500 كجم من "الفسيخ"
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وكالة الراي الفلسطينية
- هنية: هكذا سنواجه صفقة القرن وحصل حراك بصفقة التبادل
- الداخلية: خطة مشتركة لإنجاح امتحانات التوجيهي في ظل "كورونا"
- .وفاة 9 فلسطينيين بفيروس كورونا بالإمارات
- إصابة وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في يعبد
- ضغوط أميركية متواصلة على الأردن لتسليم "التميمي"
- الجهاد الإسلامي تعلن عدم مشاركتها بالاجتماع القيادي في رام الله
- حماس: اللقاء القيادي المزمع عقده برام الله تكرار لتجارب فاشلة
- إطلاق مسابقة رمضانية لتعزيز القيم الحميدة في غزة
- الصحة بغزة: نعمل على تطوير مراكز الحجر باستمرار
- "النقل والمواصلات" تعلن تخفيض رسوم المركبات في غزة
سما نيوز
- تحدث عن صفقة تبادل الأسرى ومبادرة الحوثي
- "حديث ابو مازن تأخر كثيرًا".. هنية يكشف عن اسباب رفض حركته المشاركة في اجتماع القيادة
- الرئيس يؤكد: سنكون في حِل من الاتفاقات إذا أعلنتْ إسرائيل الضم.. ولنْ ننتظرَ فلا شيءَ أغلى منْ فلسطين
- أميركا تتّهم الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث كورونا.. وترامب: التعامل مع بكين أمر مكلف للغاية!
- الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات في حال البدء بخطوات ضم الضفة
- رئيس الوزراء: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة..
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فلسطين اليوم
- هنية: لم يحدث الاختراق المطلوب في مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال
- الجهاد الإسلامي تعلن رفضها حضور اجتماع قيادي دعت له السلطة في رام الله
- إعدام شاب فلسطيني برصاص حراس الأمن في أحد مستشفيات "تل أبيب"
- فلسطين لا يمكن أن تكون إلا لأهلها
- الشيخ عزام: زيارة بومبيو تحمل الشر ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح
عرب 48
· عبد: إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال
· حماس والجهاد تعتذران عن المشاركة باجتماع يبحث الضمّ الإسرائيليّ
· 3 وفيات لفلسطينيين بالإمارات جراء كورونا بالـ24 ساعة الماضية
· 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا وانخفاض عدد المرضى إلى 4052
· الليكود: بينيت رفض محاولة نتنياهو الأخيرة لإشراك "يمينا" في للحكومة
· يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو
· تقديم الخطوط العريضة للحكومة الجديدة للكنيست: لا تشمل مخطط الضم
· الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ262 وتراجع عدد المرضى لـ4104
·
وكالة وفا
· الرئيس ينعى القائد الوطني سميح أبو كويك (قدري)
· الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة شعبنا المتجذر..
· اشتية: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة
· إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد
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حدث في مثل هذا اليوم
14 أيار (مايو)
· 1998م تنظيم مسيرة المليون –مسيرة خمسين عاماً على النكبة- خمسين عاماً على الإرهاب الإسرائيلي- خمسين عاماً على الذبح والقتل والاعتقال، فقد خرج الشعب الفلسطيني في مظاهرات سلمية مطالباً بحقوقه الوطنية والتاريخية وتقرير مصيره بنفسه أسوة بكل شعوب العالم لكن الآلة العسكرية الإسرائيلية تحول هذا اليوم إلى يوم دامٍ عندما أطلقت نيران أسلحتها على تلك المظاهرات السلمية مما أدى إلى استشهاد 9 وجرح المئات من المتظاهرين.
· 1948م مذبحة وقتع قرية شوشة في منطقة القدس بالقرب من قرية دير ياسين التي وقعت فيها المجزرة البشعة على أيدي العصابات الصهيونية "الأرغون ونيترن" وقعت هذه المجزرة فجر 14/5/1948م، وهو اليوم الذي انسحبت فيه بريطانيا عن فلسطين، فقد هاجمت مجموعات أخرى من لواء جفعاتي الصهيوني قرية شوشة وقتلت 50 شهيداً من أبنائها ثم مثلت بهم بقطع رؤوسهم بالبلطات ثم أخذت تطلق النار عشوائياً في كل الاتجاهات وعلى كل شيء حتى البهائم.
· 1948م منظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية تشن عملية كلشون- المذراه، وتستولي على مناطق استراتيجية في القدس بعد أن خرج البريطانيون منها وتنتزع من المقاتلين العرب الغير النظاميين بعض الأحياء السكنية الفلسطينية الواقعة خارج المدينة القديمة.
· 1948م في الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم أعلن السفاح الإسرائيلي بن غوريون قيام دولة ما يسمى بـ(إسرائيل) بينما يشنون حملات مسلحة مكثفة في كل المحاور وذلك بعد انسحاب بريطانيا وانتهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين.
· 1948م إذاعة "صوت إسرائيل" تبدأ بثها باللغة العبرية، وقد بدأت المحطة البث باللغة العربية عام 1965، كما تبث بلغات أخرى من بينها الإنكليزية والروسية والفرنسية.
· 1948م القوات الصهيونية تقتل خمسين مواطناً فلسطينياً في قرية "أبو شوشة" بضواحي القدس. تمت المذبحة على يد عناصر من لواء "جفعاتي" واستخدم المحتلون البنادق والبلطات في قتل السكان وقطع رؤوسهم. تبلغ مساحة القرية 8960 دونماً، وتقطنها عشيرتا "السعايدة" و"الشقيرات" العربيتان.
· 1948م انسحاب آخر وحدات الجيش البريطاني من فلسطين، والولايات المتحدة تعترف مع حلول منتصف الليل بإسرائيل كحقيقة واقعة على أرض فلسطين
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