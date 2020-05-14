أعراض التهاب القولون العصبى الانتفاخ وكثرة التبول

التهاب القولون العصبي، يعد من الأمراض المسببة لشعور الشخص بألم شديد في البطن، والتعرض لانتفاخ شديد، واضطرابات في الجهاز الهضمي، ولذا يجب التعرف على أعراض الإصابة بالتهاب القولون العصبي، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

أوضح التقرير المنشور أن الإصابة بالتهاب القولون العصبي، يكون السبب في الإصابة به الشعور الدائم بالتوتر والقلق، فهناك علاقة بين الضغط النفسي، وزيادة فرص الإصابة بالتهاب القولون، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من العصبية المفرطة هم الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار التقرير، أن حدوث خلل وظيفي في أعصاب الجسم والعضلات المسئولة عن التحكم في الإحساس وحركة الأمعاء، تعد من أبرز الأسباب.

وأضاف التقرير، أن أعراض الإصابة بالقولون العصبي تختلف من شخص لآخر، والسبب قوة وحركة الأمعاء، ولذا نجد بعض المرضي يعانون من شديه الأعراض والبعض الأخر لا يتعرض لأعراض شديدة.

ومن أبرز أعراض الإصابة بالتهاب القولون العصبي، هي الشعور بألم في البطن وتشنجات شديدة، وهذا الألم يكون شديد يصعب تحمله في العديد من الأحيان.

وأكد التقرير، أن الألم والتشنجات التي تتعرض لها البطن، تكون علي شكل مغص شديد، وتكون نوبات الإصابة بالقولون العصبي علي مرات متفرقة، وتختفي تمام عند التخلص من الغازات المتراكمة داخل البطن.

وأشار التقرير، أن العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون العصبي، يعانون من مشاكل كثيرة في حركة الأمعاء، ولذا نجدهم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك أو الإسهال، والانتفاخ في البطن، والعديد من المشاكل الأخرى.

وأضاف التقرير، أن من أبرز أعراض الإصابة بالتهاب القولون العصبي، الانتفاخ، فيشعر المريض بألم شديدة في البطن، وعدم الراحة نتيجة للإصابة بالانتفاخ.

يتعرض العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون العصبي، لمشاكل في التبول، كالرغبة في التبول كثيرا، أو عدم التحكم في البول، ويصاحب هذا الأمر ألم شديد في الظهر أو الغثيان أو صداع أو التعب والإرهاق.