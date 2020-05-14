"تىشيرت" ذكى يجعل مرتديه غير مرئى لبرمجيات التعرف على الوجه



أنشأ الباحثون تصميمًا لإرباك الذكاء الاصطناعي المستخدم في تحديد الأفراد في الأماكن العامة، وذلك من خلال تصميم "تشيرت" يمكن أن يجعل مرتديه غير مرئي، وذلك بعد انتشار برنامج التعرف على الوجه، حيث اعتمد بعض الأشخاص على الأقنعة لحماية أنفسهم، لكن بحثًا جديدًا من جامعة نورث إيسترن يشير إلى أن "التشيرت" الجديد يمكن أن يؤدي المهمة أيضًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشوش قطعة الملابس التي تم تطويرها قدرة برنامج التعرف على الوجه على تمييز الأفراد في المنطقة التي يسجلها.



واختبر الفريق البحثى اثنين من الشبكات العصبية الشائعة لشبكات الذكاء الاصطناعي المستخدمة لبرامج التعرف على الوجه، ووجد أنه نجح في منع تحديد الهوية.



وقالت شيلي لين لين من جامعة نورث إيسترن:"الشبكات العصبية العميقة قوية جدًا، ولكنها قد تكون أيضًا عرضة للتشوش من خلال هذا التصميم الجديد". وأضافت: "عندما ترتدي القميص، من المحتمل جدًا أن الشبكة العصبية العميقة لن تحدد هويتك في الصورة". قبل أن يبدأ برنامج التعرف على الوجه في تحليل وجه شخص ما فإنه يحتاج أولاً إلى تحديد شخص فردي داخل الإطار، تقوم معظم البرامج بذلك عن طريق رسم مربع محيط حول أشخاص أو كائنات فردية لفصلها عن الخلفية العامة.



وتم تصميم نمط القميص خصيصًا لمنع برنامج التعرف على الوجه من رسم مربع محيط حول الشخص الذي يرتديه، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه المضي قدمًا إلى الخطوة التالية في تحليل وجه الشخص.



في الاختبار الأولي وجد الفريق أن القميص حقق معدل نجاح يتراوح بين 11 و63 % مع قطعتين محددتين من برامج التعرف على الوجه YOLOv2 و Faster R-CNN. وقال الفريق إنهم يأملون أن تكون أبحاثهم مفيدة في النهاية لشركات برمجيات التعرف على الوجه التي تحاول إصلاح الثغرات التقنية في منتجاتها.

