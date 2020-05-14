وكالة الرأي الفلسطينية وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان وطفلًا من بلدة يعبد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية رسميا.. إعلان تاريخ استئناف الكالتشيو وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون "كمامة" ترصد فيروس كورونا.. وتضيء فورا وكالة الرأي الفلسطينية قد تسبب دمارا "خطيرا وواسعا".. تحذير صارم من آفة عملاقة وكالة الرأي الفلسطينية بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين..اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار وكالة الرأي الفلسطينية "تىشيرت" ذكى يجعل مرتديه غير مرئى لبرمجيات التعرف على الوجه وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسائل خادعة تنتحل صفة تطبيقات تتبع كورونا لسرقة المستخدمين
أخبار » عجائب وطرائف

الأرجنتين..اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار

14 آيار / مايو 2020 08:48

الأرجنتين..اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار
الأرجنتين..اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار

أعلنت جامعة مدينة ماتانزا الأرجنتينية، أن علماء الحفريات عثروا على هيكل عظمي طوله عشرة أمتار يعود لديناصور عملاق من نوع ميغارابتور.


وجاء في بيان الجامعة، "عثر باحثون من المتحف الوطني الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، على هيكل عظمي لديناصور عملاق من أكلة اللحوم عاش قبل نحو 70 مليون سنة في جنوب-شرق محافظة سانتا-كروز. والأشياء التي عثر عليها العلماء هي فقرات وأضلاع وجزء من الحزام الكتفي وعظم القص".

ويقول العالم ماورو أرانسياغي، "لقد عثرنا على نموذج كبير جدا لديناصور عملاق من نوع ميغارابتور، الذي كانت له أدوات رائعة للصيد وكان يتغذى على اللحوم".

وكان هذا النوع من الديناصورات يتميز عن التيرانوزافور، بنحافته ورشاقته وله ذيل طويل كان يساعده في الحفاظ على توازنه. كما كانت له أرجل طويلة بعضلات قوية تساعده على السير بخطوات كبيرة.

ووفقا للخبراء، كانت لهذا الديناصور، جمجمة مطولة ورقبة طويلة، ما سهل عليه اصطياد الفريسة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟