وكالة الرأي الفلسطينية وصول دفعة من المساعدات الطبية التركية إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 شبان وطفلًا من بلدة يعبد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى الأحد وكالة الرأي الفلسطينية رسميا.. إعلان تاريخ استئناف الكالتشيو وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون "كمامة" ترصد فيروس كورونا.. وتضيء فورا وكالة الرأي الفلسطينية قد تسبب دمارا "خطيرا وواسعا".. تحذير صارم من آفة عملاقة وكالة الرأي الفلسطينية بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين..اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار وكالة الرأي الفلسطينية "تىشيرت" ذكى يجعل مرتديه غير مرئى لبرمجيات التعرف على الوجه وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسائل خادعة تنتحل صفة تطبيقات تتبع كورونا لسرقة المستخدمين
أخبار » عجائب وطرائف

بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة

14 آيار / مايو 2020 08:55

بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة
بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة

توفيت موظفة تعمل في مكتب للتذاكر بمحطة فيكتوريا للسكك الحديدية بلندن بسبب الفيروس التاجي، بعد أن بصق رجل في وجهها أثناء عملها.

وتقول عائلة وأصدقاء موظفة السكك الحديدية البريطانية وتدعى بيلي موجينجا، إن الحادث الذي تعرضت له موجينجا، يثير أسئلة جدية ضد رب العمل.

موجينجا البالغة من العمر 47 عاما، عملت صباح يوم 22 مارس في صالة محطة فيكتوريا وسط لندن، حين بصق رجل قال إنه مصاب بوباء "كوفيد -19"، وسعل في وجهها وزميلة لها، وبعد أيام، أصيبت المرأتان بالعدوى.

وأدخلت موظقة السكك الحديدية البريطانية مستشفى بارنت العام، وألحقت بجهاز التنفس الصناعي، لكنها فارقت الحياة في 5 أبريل، وتركت وراءها ابنة في الـ 11 ربيعا.

وروى أغنيس، ابن عملها وزميلها وكان شاهدا على الواقعة، أنه توسل إلى موجينجا، أن لا تعمل خارج مكتب التذاكر من دون معدات وقاية شخصية.

وقال زملاء موجينجا إن الشركة كانت على علم بأنها تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، لكنها أصرت على عملها في الصالة والاختلاط بالركاب.

وفيما قال أحد مدراء الشركة المشغلة لمحطة فيكتوريا إن مؤسسته تأخذ أي ادعاء على محمل الجد، وتحقق في مثل هذه الادعاءات، أعلنت المتحدثة باسم نفس الشركة أن "النصيحة الحكومية الرسمية في وقت الحادث، تفيد بأن معدات الوقاية الشخصية لموظفينا ليست مطلوبة".

ودانت الحكومة البريطانية الحادثة، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون: "من الخسة أن يتعرض عامل محوري للهجوم بهذه الطريقة أثناء خدمته للجمهور. قلوبنا مع عائلة السيدة موجينجا في هذا الوقت العصيب".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟