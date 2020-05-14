رسميا.. إعلان تاريخ استئناف الكالتشيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن موعد استئناف موسم (2019/2020)، بعدما توقف منذ 9 مارس / آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا، أكدت فيه استكمال المنافسات بداية من 13 يونيو/ حزيران المقبل، بعد الاتفاق على إجراء تعديلات بسيطة على البروتوكول الطبي.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن الأندية الإيطالية اجتمعت اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، وصوتت على موعد استئناف البطولة، وأقرت يوم 13 يونيو/ حزيران.

وأضافت أن هذا التوقيت حصل على موافقة أغلبية الأندية الـ 20 التي حضرت الاجتماع.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إلى أنه حال استكمل الدوري في 13 يونيو/ حزيران، فإن مباريات البطولة ستقام كل 3 أو 4 أيام، موضحة أن ذلك سيسمح بنهاية المسابقة في 2 أغسطس/ آب.

جدير بالذكر أن فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أعلن منذ قليل استئناف التدريبات الجماعية من يوم 18 مايو/ حزيران الجاري، بعدما وافق الاتحاد الإيطالي على إجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول الصحي.