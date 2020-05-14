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الاحتلال يعتقل 3 شبان وطفلًا من بلدة يعبد

14 آيار / مايو 2020 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من بلدة يعبد غرب جنين، واعتدت على شاب بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتصم ربحي أبو بكر (18 عاما) وشقيقه الطفل خالد (13 عاما)، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: عبد الحكيم أبو بكر ومحمود نظمي أبو بكر، وعلاء عصفور، وكذلك منزل عطية محمد أبو بكر الذي قلبته رأسا على عقب، وكسرت في محتوياته، ومنزلي شقيقيه ربحي ونظمي، المعتقلين وأولادهما منذ ثلاثة أيام.

وقالت المصادر، إنه تم نقل المواطنة نجود خمايسة (46 عاما) إلى مستشفى جنين الحكومي عقب إصابتها بانهيار عصبي نتيجة اعتقال الاحتلال نجليها الطفل خالد والشاب معتصم، علما أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت أول أمس زوجها ربحي (47 عاما) وابنيها أحمد (19 عاما) والطفل محمد (15 عاما).

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