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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة غالبيتهم من يعبد

14 آيار / مايو 2020 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، سبعة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، غالبيتهم من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من يعبد، بينهم طفل، وهم: المحرر ثائر فتحي عمارنة الذي قضى في سجون الاحتلال سابقاً عشر سنوات، وعلاء صبحي أبو بكر، ومحمد عثمان الكيلاني، بالإضافة إلى الشقيقين خالد ربحي أبو بكر (13 عاماً) ومعتصم (18 عاماً) الذي أفرج عنه لاحقاً بعد أن تعرض للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال، قبل أن تلقيه على مدخل بلد يعبد، كما تعرضت والدتهما لانهيار عصبي نقلت على إثره إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال زوجها بالإضافة إلى اثنين آخرين من أبنائها.

كما اعتقلت تلك القوات الطفل بدر يحيى عريضة (15 عاما) من منزله في ضاحية شويكة في طولكرم، ومواطن آخر من بلدة العيسوية بمدينة القدس، وهو منصور محمود.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس فتاة وشقيقها من بلدة العيساوية، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح، وهما: آية محيسن وشقيقها علي محيسن.

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