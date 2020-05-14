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حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

14 آيار / مايو 2020 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد عصفور وشقيقه معتصم من بلدة يعبد، علمًا أن والدهما ربحي معتقل منذ يومين في أعقاب عملية إلقاء حجر عن سطح البيت المكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى لمقتل جندي "إسرائيلي".

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت من بلدة يعبد بجنين علاء صبحي أبو بكر، وثائر عمارنة الكحلة الذي سبق وأمضى 10 سنوات في الاعتقال، أثناء مرورهما عن حاجز عسكري على مفرق عرابة جنوب جنين.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي ومدير تسوية الأراضي نزيه علي حسين حنتش من الخليل، والفتى بدر يحيى عريض (15 عامًا) ضاحية شويكة بطولكرم.

ومن بلدة العيساوية شرق القدس، اعتقلت القوات الشاب منصور محمود، وشاب آخر من حي رأس العامود.

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