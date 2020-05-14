باريس يهدد خطة ريال مدريد لتعويض كاسيميرو

يهدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة نظيره الإسباني ريال مدريد لتعويض لاعب الوسط البرازيلي كارلوس هينريك ” كاسيميرو ” في السنوات المقبلة.

و وضع الريال عينه على لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا لاعب فريق رين الفرنسي ليكون خليفة كاسيميرو في المواسم القادمة داخل مدريد.

باريس يصارع ريال مدريد على ضم كامافينجا

و نجح النادي الملكي في ربط كاسيميرو بعقد جديد سيبقيه في سانتياجو بيرنابيو حتى صيف 2023 و يتبقى الإعلان الرسمي فقط عن الأمر و متوقع أن يصدر في نهاية الموسم الجاري.

و يريد الريال تأمين مركز كاسيميرو في الفريق في حقبة ما بعد البرازيلي لذلك يرصد ضم كامافينجا الذي يراه زين الدين زيدان مدرب الريال اللاعب المثالي لسد الثغرة التي سيخلفها لاعب بورتو السابق.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء أن باريس دخل بقوة في صفقة التعاقد مع كامافينجا ما يجعل النادي الملكي في حالة قلق من إمكانية خطف النادي الباريسي لتوقيع اللاعب.

و يعني ذلك أن الصراع على ضم كامافينجا من رين سيصبح مشتعلاً في الفترة المقبلة بين الريال و باريس مع تواجد يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني في السباق للحصول على بطاقة اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً.