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برشلونة يُحدد موقفه من رحيل توديبو إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية

14 آيار / مايو 2020 09:25

102726برشلونة يُحدد موقفه من رحيل توديبو إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية
102726برشلونة يُحدد موقفه من رحيل توديبو إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية

حدد نادي برشلونة الإسباني موقفه من رحيل لاعبه الفرنسي جان كلير توديبو في صفقة تبادلية إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

و دخل المدافع الفرنسي مفكرة بحث يوفنتوس للتعاقد معه لترميم الدفاع ويرغب فريق لا فيكيا سينيورا في جلبه للفريق في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ماتيا دي تشيليو إلى البارسا.

برشلونة يرفض التخلي عن توديبو في صفقة تبادلية مع يوفنتوس

و أكدت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية مساء الأربعاء أن برشلونة يرفض فكرة ترك توديبو ليوفنتوس بنظام المبادلة و لا يرغب في وصول دي تشيليو من الأساس للفريق.

و لا يمانع البارسا فكرة الاستغناء عن لاعب تولوز السابق في الصيف المقبل، بشرط الحصول على عرض مالي لا يقل عن 30 مليون يورو.

و يلعب توديبو في الموسم الحالي رفقة فريق شالكه الألماني بنظام الإعارة من برشلونة و أظهر جودته في الدوري الألماني ما جعل اليوفي يرى فيه إمكانية لتعزيز القدرة الدفاعية لكتيبة المدرب ماوريسيو ساري في الفترة المقبلة.

و رغم رغبة برشلونة في التخلص من نيلسون سيميدو في الصيف المقبل ببيع عقده بعد توقف مفاوضات تجديد العقد المبرم بين الطرفين إلا أن خيار التعاقد مع دي تشيليو ليس محبذاً داخل جدران الكامب نو.

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