اللجنة الصحية التنسيقية تعزز تعاونها مع لجان العمل الصحي لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، على أهمية دور القطاع الصحي الأهلي بتقاسم الأدوار والمسئوليات الصحية، موضحاً ذلك حسب التقسيم الصحي الجغرافي لكل محافظة والذي تتضمنه الخطة المشتركة لتقديم الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا ، بهدف ضمان وصول الخدمات الصحية لكافة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال ترأسها لقاًء مع مدراء المستشفيات الأهلية لإطلاعهم على الخطط المعدة للسيناريوهات المتوقعة بالمرحلة C.

وشكر المجتمعون وزارة الصحة على الدور الإبداعي التي تقوم به والذي كان له بالغ الأثر في السيطرة على الفايروس، مؤكدين أنهم تحت تصرف الوزارة بكامل طواقمهم ومقدراتهم وأن الجميع سيقف على مسئوليته بمساندة وزارة الصحة.