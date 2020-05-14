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بمجموع 619 خلال يومين

541 عالقًا وصلوا غزة أمس عبر معبر رفح

14 آيار / مايو 2020 10:03

غزة- الرأي

سهّلت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني وصول 541 مواطناً عائداً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أمس الأربعاء، في اليوم الثاني من فتحه استثنائياً لدخول العالقين.

وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان، إنه تم استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار "أبو بطيحان" إلى أن وصول المواطنين العائدين استمر حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الخميس.

وأوضح أن أطقم الهيئة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية والشرطية، تعمل على توزيع العائدين على مراكز الحجر الصحي بحسب تصنيف مُسبق، بعد دراسة جميع الحالات الوافدة وطبيعتها واحتياجاتها.

ولفت إلى أن عدد المواطنين العائدين خلال اليومين الماضيين بلغ 619 عائداً، في حين يُنتظر وصول أعداد أخرى خلال اليوم الخميس، الثالث والأخير من أيام فتح المعبر.

ويقضي المستضافون في مراكز الحجر الصحي مدة 21 يوماً احترازياً قابلة للتمديد وفق تعليمات وزارة الصحة، تحسباً من وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.

يُذكر أن معبر رفح البري مغلق في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويتم فتحه لدخول العالقين فقط على فترات متباعدة.

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