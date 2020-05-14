" النحال" يرحب بتقرير هيومان ووتش الرافض لعنصرية الاحتلال ضد الفلسطينيين

غزة- الرأي

رحب وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، بتقرير منظمة Human Rights Watch الذي ينتقد سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا المتمسكين بأرضهم في فلسطين المحتلة عام 1948.

وعدّ النحال أن هذا التقرير بمثابة شهادة للتاريخ كونه يتخطى سياسة الصمت الدولي المتواصل عن حقوق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه منذ سبعة عقود رغم سياسات التضييق والخناق التي يذكرها التقرير كشهادة ثابتة تؤكد على أن هذه الأراضي فلسطينية إضافة للأرض الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقال" إن التقرير بمثابة اعتراف ضمني بالحق الفلسطيني وأن الأرض التي احتلت قبل سبعة عقود لا يمكن أن تمحى من الذاكرة بأي إجراءات احتلالية لاشرعية على الأرض.

وأكد على أن الاحتلال يعتمد في سياسته لتركيع الشعب الفلسطيني على سياسات التضييق والاضطهاد والتمييز العنصري وأكثر من ذلك، إلى جانب القتل والتشريد وهدم البيوت والاعتقال التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد على أنه لن يستطيع الاحتلال بسياساته المتمثلة بالحصار وتضييق الخناق والقتل وهدم البيوت أن توهن من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، مثمنا دور الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين يتشبثون بأرضهم، ويفرضون وجودهم ويجابهون المحتل من الداخل.