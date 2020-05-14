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قسم شكاوى شرطة خان يونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "28" ألف دولار

14 آيار / مايو 2020 10:07

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خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة، خلافاً مالياً بين مواطنين بقيمة "28,500" ألف دولار، على خلفية معاملات تجارية بينهما.

وذكر الرائد فادي الشوربجي رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة،  استقبالهم لشكوى من المواطن (س.ر) يطالب فيها المواطن (ر.س) بمبلغ "28,500" دولار.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الطرف الثاني والاستماع لأقواله، وصولاً لحل مناسب يرضي الطرفين ويحافظ على العلاقات الودية بينهما.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بينهما دون ضغط أو إكراه لأي منهما على تسديد المبلغ على دفعات شهرية متتالية بعد كتابة كمبيالات بحضور الكفلاء والشهود.

 

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