مدير تعليم شمال غزة يجتمع بلجنة تجهيزات لجان الثانوية العامة

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بلجنة تجهيزات لجان الثانوية العامة، للاطلاع على سير عمل اللجنة والوقوف على مدى جهوزية اللجان لاستقبال الطلبة في الثلاثين من الشهر الجاري وهو الموعد المحدد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

ورحب أ. العرابيد بأعضاء اللجنة التي يرأسها مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، مشيدا بأدائهم في متابعة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والعمل على توفير متطلبات الصحة والسلامة العامة للطلبة وفق المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد أ. العرابيد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الكفيلة بضمان سلامة الطلبة خلال تأديتهم الامتحانات، خاصة التأكد من نظافة اللجان والوحدات الصحية، وتوفير مياه الشرب، والكمامات الصحية الخاصة بكل طالب، وتوفير جهاز حراري لقياس درجة الحرارة، إلى جانب تجهيز غرفة صحية في كل لجنة تحسباً لأي طارئ، وتمنى مدير التربية والتعليم النجاح والتوفيق للطلبة كافة.

من جانبه أكد أ. شهاب أن لجنته نفذت جولات ميدانية مكثفة للجان الثانوية العامة للتأكد من جهوزيتها وملاءمتها للشروط التي وضعتها وزارتي الصحة والتعليم، بما ينسجم مع تداعيات "كورونا".

ولفت أ. شهاب إلى أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بانعقاد الامتحانات بشكل آمن وسليم، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.

من المقرر أن يشارك (5661) طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على مستوى مديرية الشمال، موزعين على (37) لجنة، (9) منها لطلبة الفرع العلمي، واللجان الباقية لجميع الفروع.

يشار إلى أن مديرية شمال غزة تضم خمسة تخصصات في الثانوية العامة وهي: (العلمي- والعلوم الإنسانية "الأدبي"، والشرعي، والريادة، والمهني).