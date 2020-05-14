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لجنة تحسين الخدمة بتعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً تقييمياً لأدائها

14 آيار / مايو 2020 10:38

لجنة تحسين الخدمة بتعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً تقييمياً لأدائها
لجنة تحسين الخدمة بتعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً تقييمياً لأدائها

غزة- الرأي

عقدت لجنة تحسين تقديم الخدمة للجمهور بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً لتقييم أدائها وفق دليل معايير الجودة الحكومية، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية جواد صالحة، و موسى شهاب.

ورحب العرابيد بأعضاء اللجنة، مثمناً جهدهم ودورهم في متابعة الإجراءات الخاصة بتحسين تقديم الخدمة للجمهور وفقا لدليل معايير الجودة الحكومية، ومدى مواءمته مع الخدمات التي تقدمها المديرية.

ولفت العرابيد إلى أن المعايير الواجب مراعاتها في هذا السياق، تشمل: الجودة، والتخطيط، والخدمات، والتقنية، والابتكار والتطوير، والموارد البشرية، والرقابة والتقييم والمتابعة، والموارد المالية والمشاريع، والإصلاح الإداري والمالي والهيكل التنظيمي، مع ما يتضمن ذلك كله من وسائل للتحقق والقياس.

وتضم لجنة تحسين خدمات الجمهور في المديرية إلى جانب صالحة، رئيس قسم التعليم العام تحرير المصري، ورئيس قسم الصحة المدرسية ميسرة أبو عوكل، ورئيس قسم الامتحانات إياد النونو، رئيس قسم اللوازم أحمد الشنباري، ورئيس شعبة العلاقات العامة والإعلام توفيق السيد سليم، ورئيس شعبة قسم التخطيط إبراهيم الشلفوح، ورئيس شعبة قسم الشؤون الإدارية حسن أبو سلطان.

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