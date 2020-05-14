التنمية: توصية بتعديلات فنية على النظام المقترح للنساء المعنفات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الخاصة بمراجعة نظام التحويل الخاص بالنساء والفتيات الناجيات من العنف اجتماعها أمس الأربعاء، بكامل أعضائها ، وذلك في مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء الناجيات من العنف.

وناقشت اللجنة في اجتماعها دليل اجراءات العمل الموحد وإدارة الحالة لمقدمي الخدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف وكافة النماذج الملحقة بالنظام.

وأوصت اللجنة بضرورة توحيد المصطلحات الخاصة بالنساء والفتيات المعنفات والناجيات من العنف في كافة النظام، وعلى ضرورة إضافة ولي الأمر أو من في حكمه أو من يمثله في نموذج الموافقة المستنيرة، وكذلك اعتماد مذكرة الاعتداء في وزارة الصحة مقابل ورقة الحوادث القضائية، وترقيم النماذج حسب جهة وطبيعة التدخل، وبضرورة اضافه نموذج استشارة إلكترونيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنساء والفتيات المعنفات لإمكانية العمل معهن عن بعد، وغيرها من التوصيات الفنية والتعديلات الاجرائية واللغوية.

من ناحيته أكد د. محمد مصباح العرعير رئيس اللجنة ومدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية أن اللجنة ستقدم النسخة المعدلة من الدليل بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة للجهات المختصة لاعتماده والعمل بمقتضاه. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة العدل.