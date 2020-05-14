زراعة الوسطى تنظم جولة إرشادية على مزارعي البندورة

الوسطى- الرأي

نظم موظفو قسم الوقاية والإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الوسطى، جولة إرشادية على مزارعي البندورة في محافظة الوسطى وذلك لتقديم الخدمات والارشادات اللازمه.

وشارك في الجولة عدداً من المهندسين الزراعيين ضم كل م. سليمان بشير،م. يانس كلاب، يونس طبش.

وقالت مديرية الوسطى: “إن هذه الجولة جاءت ضمن برنامج الإرشاد الزراعي، ومتابعة محاصيل الخضار، وضمن النشاطات الميدانية المستمرة التي تنفذها باستمرار وضمن نشاطات مكثفة ومستمرة من أجل توجيه وإرشاد المزارعين حول آليات وطرق المكافحة، التي تضمن تخفيف استهلاك المبيدات قدر المستطاع للوصول إلى منتجات آمنة ومزروعات سليمة وخالية من الأمراض والآفات.