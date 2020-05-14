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بلدية خان يونس تجري زيارات لعوائل موظفيها المتوفيين

14 آيار / مايو 2020 11:00

بلدية خان يونس تجري زيارات لعوائل موظفيها المتوفيين
بلدية خان يونس تجري زيارات لعوائل موظفيها المتوفيين

خان يونس- الرأي

أجرت إدارة بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة،  مجموعة من الزيارات الميدانية لعوائل موظفيها المتوفيين الذين انتقلوا للرفيق الأعلى خلال عملهم بالبلدية بعد سنوات طويلة.
وشارك في الزيارات رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.أيمن القدرة، وشملت الجولات زيارة عوائل المتوفيين ضمن باكورة العمل خلال شهر رمضان المبارك وكلمسة وفاء للموظفين وذويهم تقديراً لخدمتهم سنوات طويلة في البلدية وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف السائدة.
يذكر أن دائرة العلاقات العامة قد أعدت خطة تستهدف تنفيذ مجموعة من الزيارات المختلفة لجميع الموظفين المتقاعدين خلال السنوات الماضية وكذلك عوائل المتوفيين في إطار رد الجميل لتلك الفئة التي قدمت كل شيىء في سبيل خدمة أبناء شعبهم.

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