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تنصيب حكومة "نتنياهو غانتس" بالكنيست اليوم

14 آيار / مايو 2020 11:27

نتنياهو وغانتس
نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة - الرأي

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء أمس عن نجاحه في الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال رسالة رسمية أرسلها الى كل من رئيس الكيان، ورئيس الكنيست.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، (الخامسة والثلاثون، والأكبر في تاريخ الكيان)، ستؤدي مساء اليوم اليمين الدستورية بالكنيست.

وقالت القناة، إن نتنياهو، سيفتتح جلسة الكنيست، خلال عرض الخطوط الأساسية العامة لسياسة الحكومة، واستعراض تركيبة الحكومة وأسماء الوزراء الجدد ومواعيد التناوب.

وتشمل الخطوط الأساسية العامة للحكومة الجديدة، إنشاء كابينت لمكافحة الكورونا، وخطة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق المصالحة الداخلية، والحفاظ الأمن القومي، والطابع اليهودي الديمقراطي للدولة.

ووفقا للقناة، وقعت كل من أحزاب "شاس"، و"يهدوت هتوراة"، و"جيشر"، الليلة على اتفاق الإئتلاف الحكومي مع حزب الليكود، بينما لم يوقع زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، وفضل البقاء بالمعارضة.

ولفتت القناة العبرية، الى أن الحاخام رافي بيريتس، انشق اليوم عن حزب "يمينا" ووقع على اتفاقية الإئتلاف الحكومي الجديد مع حزب الليكود، وسينضم للحكومة الجديدة، مقابل تعيينه وزيرا لشؤون القدس

وأشارت القناة، الى أن حكومة الوحدة، التي ستكون بالتناوب بين نتنياهو وغانتس، هي الأكبر في تاريخ كيان الاحتلال، وأن الخطوط الأساسية العامة لها لم تتطرق لضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية.

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