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ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 264

14 آيار / مايو 2020 11:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 264 حالة بعد وفاة مصاب مساء أمس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 16,548 حالة، بينهم 61 مريضا بوضع خطير.

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