"الزراعة" تنظم جولة إرشادية للمزارعين في منطقة "الزيتون"

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة غزة، جولة إرشادية للمزارعين في منطقة "الزيتون" جنوب مدينة غزة لتقديم الإرشادات اللازمة لتفادي موجة الحر القادمة، ولمنع حدوث أضرارا في المحاصيل، وتقديم الخدمات والارشادات اللازمه.

وكثفت المديرية من الزيارات الارشادية لمزارعي الخضار، والبستنة الشجرية خلال الأيام الماضية ، مبينة أن مهندسو الخضار قدموا مجموعة من الارشادات الهامة لمكافحة الامراض والآفات التي تصيب محاصيل المزارعين.

وأشارت مديرة زراعة غزة إلى أنه ومن ضمن الارشادات تم التركيز على طرق مواجهة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة والحد منها قدر الإمكان، وتقليل خسائر المزارعين

وأصدرت وزارة الزراعة مجموعة من النصائح والارشادات للمزارعين في القطاعين النباتي والحيواني، وذلك لتجنب وقوع خسائر جراء موجة الحر المتوقع أن تضرب فلسطين خلال الأيام القادمة