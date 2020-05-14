زراعة خانيونس تنظم جولة ميدانية لجمع عينات من آبار المزارعين

خانيونس- الرأي

نظم موظفو قسم التربة والري بمديرية زراعة خانيونس، جولة ميدانية لجمع عينات مياه من آبار المزارعين في مناطق محافظة "خانيونس" وذلك للتحليل السنوي المعتمد بما يسمى دورة "الربيع" وإجراء التحاليل لازمة لمراقبة الآبار الزراعية لتسهيل الخطة الزراعية المتبعة للمزارعين وإعطائهم الإرشادات الازمة.



وأشارت مديرية خانيونس، أنه وبناء على ذلك سيتم تقدير مدى ملوحة المياه للبئر وكمية النترات في المياه والكلورايد، وبعد الفحوصات يتم عمل تقييم للآبار وارشاد المزارع على نوعية المحاصيل التي تناسب مياه الري للبئر وارشاد المزارع بأنظمة الري التي يجب اتباعها بما يتناسب مع ملوحة مياه الري الموجودة

