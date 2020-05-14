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وحدة حقول الإنسان بالداخلية تشرع بحملة "مصحف لكل نزيل"

14 آيار / مايو 2020 12:10

وحدة حقول الإنسان بالداخلية تشرع بحملة "مصحف لكل نزيل"
وحدة حقول الإنسان بالداخلية تشرع بحملة

غزة- الرأي

وزّعت وحدة حقوق الإنسان بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية - الشق المدني مصاحف على كافة النزلاء في جميع المقرات التي تمت زيارتها تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

 حيث زارت وحدة حقوق الإنسان، بعض مقرات التأهيل والإصلاح (سجن الكتيبة وسجن طيبة وسجن النساء) ضمن حملة رمضانية حملة عنوان "مصحف لكل نزيل" ، حيث تم من خلال هذه الزيارات توزيع

وتهدف هذه الحملة إلى تقويم سلوك النزيل من خلال القرآن الكريم الذي يكون رفيقاً له طيلة الفترة التي يمكثها داخل مركز التأهيل والإصلاح.

من جانبه رحّب مدراء مراكز التأهيل والإصلاح بمثل هذه الحملات والمبادرات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التغذية الروحية للنزيل، وإشغال بوقته بقراءة كتاب الله خير الكتب لتحقيق المنفعة في الدنيا والآخرة .

وفي السياق،  رًسمت البهجة والفرحة على النزلاء حيث عبّروا عن شعورهم بالدعوات والشكر لكل من ساهم في هذا العمل، حيث شعروا بمسؤولية المجتمع تجاههم .

يذكر أن وحدة حقوق الانسان مكلفة بمتابعة أوضاع النزلاء بكافة فئاتهم وشرائحهم وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على صون وحماية حقوق المواطن الفلسطيني، كما ان الوحدة تفنذ الكثير من الحملات التي تهدف لتقويم سلوك النزلاء لتأهيلهم لطريق قويم ونهج صحيح .

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