التنمية الاجتماعية تشرع بتوزيع الأدوات المساندة على الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتاهيل - دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بتوزيع مجموعة من الأدوات المساندة ضمن المنحة العمانية المقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية المقدمة للوزارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

بدوره أوضح أ. غسان فلفل مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ,

وفي سياق متصل، لقت فلفل ان الوزارة ستقوم بتوزيع الأدوات على كل مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات القطاع حسب الاحتياجات التي تحددها المديريات من هذه الادوات ، لافتا إلى ان الأدوات متنوعة ما بين كراسي متحركة وفرشات طبية ووكرات وعكاكيز بالإضافة إلى كراسي خاصة بحالات الشلل الدماغي