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يستقبل نحو 900 مولود خلال ابريل الماض

مستشفى الولادة يتخذ جملة إجراءات الوقاية لحماية الأمهات ومواليدهن

14 آيار / مايو 2020 12:44

مستشفى الولادة يتخذ جملة إجراءات الوقاية لحماية الأمهات ومواليدهن
مستشفى الولادة يتخذ جملة إجراءات الوقاية لحماية الأمهات ومواليدهن

غزة- الرأي

أكد مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي د. هاني مهدي، على استمرار عمل الطاقم الطبي في مستشفى الولادة ضمن نظام الطوارئ ولا يمكن تقليص العمل في ظل أي ظرف كان، مشيرا بأن عدد حالات الولادة الآمنة خلال شهر ابريل من العام الحالي 2020 بلغت (638) حالة ولادة، فيما بلغ عدد الولادات القيصرية (266) ولادة.

وأوضح د. مهدي انه رغم التقليص في إجراء العمليات النسائية الا انه تم اجراء (17) عملية كبرى استئصال رحم نتيجة اصابتها بالأورام، كما تم اجراء (184) عملية صغرى عاجلة منها عمليات تنظيفات وعمليات غرزة لعنق الرحم.

ولفت الى اتباع الإجراءات الوقاية والسلامة في ظل إجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة لتحصين المجتمع من الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك بالتزام الطواقم الطبية ارتداء اللباس الواقي لحماية أنفسهم وحماية الأمهات ومواليدهن، ومشيرا الى التعاون التام مع قسم الباطنة الذي يترأسه د. محمد زقوت في المجمع ضمن بروتوكول واضح للعمل في حال وجود إصابات مشتبه بإصابتها يتم الاتصال المباشر بهم مع توفير طبيب مختص وطاقم طبي متكامل للتعامل مع الحالة والتأكد من خلوها من الإصابة الوباء.

وأشار د. مهدي ان المستشفى اتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية ضمن إجراءات الوقاية من وباء "كورونا" بتجهيز غرفة عزل للولادة، وغرفة عمليات كاملة مجهزة، وتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والحالات المصابة من خلال لجنة "الكورونا" في المجمع.

 

 

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