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الصحة بالضفة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 5

14 آيار / مايو 2020 02:35

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالة شفاء، في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت إن عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 44383 فحصًا، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، (أي التي لا تزال مصابة) يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن 595 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 12436.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

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