الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 14 مايو 2020

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

وزارة الصحة تتابع اجراءاتها المعتمدة في فحص وفرز وتوعية العائدين عبر معبر رفح وأتمت نقل91 حالة مرضية مختلفة بسيارات الاسعاف الى مستشفى الصداقة ومستشفيات الشفاء وناصر وفق اجراءات وقائية.

وزارة الصحة تتابع 1031 مستضاف في 13 مركز حجر صحي وجميعهم بحالة صحية جيدة ويقوم على رعايتهم 215 كادر طبي وشرطي وخدمات اخرى على مدار الساعة.

مجمل إصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 20 حالة، وقد تعافى منها 14 حالة ولازالت 6 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

المختبر المركزي أجرى 429 فحص مخبري منذ مطلع الأسبوع الجاري جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

سيتم بتاريخ ١٩-٢١ مايو توزيع شهادات المراحل التعليمية دون الثانوية العامة، وسيبدأ دوام الكوادر التعليمية في 5 أغسطس.

سيبدأ دوام الطلاب بـ ٨ أغسطس، حيث سيتم شرح المواد التعليمية الاستدراكية حتى تاريخ 5 سبتمبر، وبعدها سيبدأ شرح المناهج المقررة.

شرعت وزارة العمل بالتعاون مع الصليب الأحمر بصرف مساعدات نقدية بواقع ١٠٠$ لعدد ١٥٠٠مستفيد من متضرري قطاع التعليم الخاص.

ضمن إجراءات إسناد الفئات المتضررة من الجائحة بدأت وزارة النقل والمواصلات بتطبيق قرار المتابعة الحكومية بتخفيض رسوم الترخيص بنسب تتراوح بين ٣٠-٥٠% على سيارات الديزل والعمومي.

موضوع المساجد قيد الدراسة والتقييم المستمر طبياً وشرعياً، والأمر مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة الاحترازية المطلوبة.

أكثر من ٢٦٠ زيارة وجولة تفتيشية تقوم بها طواقم حماية المستهلك يوميا مستهدفة محال الملابس وحاجيات العيد للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار او الغش التجاري.

نستحضر الصورة المشرفة التي قدمتها الطواقم الطبية في مثل هذا اليوم قبل عامين خلال مسيرات العودة في ا تضميد جراح ابناء شعبنا الذين هبوا نصرة للقدس ورفضاً للقرار الامريكي وتؤكد انها ستبقى خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين تحت كل الظروف.

نتابع حجم الخطر الذي يهدد قطاع غزة جراء تفشي الوباء في المناطق المحيطة به وتؤكد على استمرار الاجراءات الاحترازية وتعزيز السلوك المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا.

ندعو المؤسسات الحكومية والمجتمعية الى استمرار متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في منافذ خدمات الجمهور والاسواق والمحال التجارية والاماكن العامة.

نؤكد على كافة المواطنين اتخاذ مزيد من الحذر والحرص والبقاء في البيوت اطول فترة ممكنة وتجنب الزحام والالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والعامة دون تراخي.

استمرار الحصار الإسرائيلي يشكل تهديد مستمر على حياة المواطنين في قطاع غزة الذي يفتقر الى المقومات الصحية والانسانية ونطالب الاطراف كافة بالعمل فورا على انهائه .

نؤكد أن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وصلت مرحلة خطيرة ونطالب الجهات المعنية بالاستجابة العاجلة لتوفير المتطلبات الصحية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.

نؤكد وصول دفعة من المساعدات التركية أمس تتعلق بمستلزمات الوقاية وننتظر ارسال جهازين لفحص الفيروسات و20 الف كت مخبري وفق الكشوف المخصصة لغزة.

وزارة الصحة تتابع جملة المساعدات التي ارسلتها الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة كورونا عبر السلطة الفلسطينية ونؤكد عدم وصول أي منها الى قطاع غزة حتى اللحظة.