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أسطورة ألمانيا ينصح هالاند بعدم الرحيل إلى ريال مدريد فى الصيف

15 آيار / مايو 2020 05:07

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وجه أسطورة الكرة الألمانية، لوثار ماتيوس، نصيحة للمهاجم النرويجي الواعد إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دروتموند الألماني، بعدم الخروج من فريقه خلال الصيف المقبل والانتقال إلى نادي ريال مدريد الذي يرغب بشدة في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

القائد السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ ، لوثار ماتاوس ، أجرى مقابلة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" حيث استعرض العديد من القضايا المختلفة التي تخص الدوري الالماني.

ومن بين القضايا الأخرى، تطرق ماتيوس إلى احتمال أن رحيل لاعب بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند إلى ريال مدريد.

ولا يعتقد ماتيوس أن الوقت قد حان الآن لرحيل هالاند لأنه يرى أنه لن يكون لديه ما يكفي من الدقائق للعب، لاسيما بوجود العديد من النجوم الحاليين بالنادي الملكي، فيما اعتبره واحدا من نجوم المستقبل للنادي الملكي.

وإلى جانب ذلك، تحدث أيضًا عن عودة المنافسة في الدوري الألماني في نهاية الأسبوع المقبل، واعتبر أنها ستكون اختبار لبقية المسابقات في أوروبا التى تستهدف عودة النشاط من جديد.

هالاند انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو، وحقق بداية رائعة مع الفريق الألماني.

تألق المهاجم النرويجى، صاحب الـ19عاما، بشدة مع دورتموند، من خلال تسجيله 12 هدفا، خلال 11 مباراة خاضها مع الفريق.

وتتصارع العديد من أندية أوروبا الكبرى على ضم هالاند أبرزها ريال مدريد الاسباني الذي يبحث عن خليفة للفرنسي المخضرم كريم بنزيما.

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