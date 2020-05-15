زيدان يمنح أسينسيو فرصة جديدة مع ريال مدريد بعد فترة التوقف

يدرس الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، منح ماركو أسينسيو مركزاً جديداً فى تشكيل الملكى مع استئناف الموسم الحالى، بعد التوقف الذى دام لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وعاد ماركو أسينسيو إلى تدريبات ريال مدريد، من جديد، وذلك بعد طول غياب بسبب الإصابة التي جعلته بعيداً منذ بداية الموسم، وظهر اللاعب بشكل جيد فى المران وهو ما أسعد مدربي اللياقة البدنية.

ذكرت صحيفة "آس"الإسبانية، إنه مع إصابة لوكا يوفيتش وعدم ثقة زين الدين زيدان في ماريانو دياز كبديل للفرنسي كريم بنزيما بمركز الهجوم، فإن المدرب الفرنسي سيعمل مع أسينسيو على التدرب كرأس حربة رقم 9، وسيجعله على أهبة الاستعداد للدفع به في بعض المباريات بهذا المركز أو في حالة إصابة بنزيما.

ويدرس الفرنسي زين الدين زيدان هذا الأمر، بسبب صعوبة إتمام صفقة هجومية خلال الصيف الحالى، نظراً للأزمة الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

أضافت الصحيفة، إن الأرقام التى حققها أسينسيو صاحب الـ 24 عاماً، تؤيد فكرة زيدان فى الدفع به كمهاجم، حيث كان ماركو سادس أكبر هداف في الفريق في 2017 برصيد 10 أهداف، وفي العام التالي سجل 11 هدفاً وكان أقل من كريستيانو رونالدو وبنزيما فقط رغم أنه كان يحتل الرقم 13 بين اللاعبين الأكثر مشاركة بعدد الدقائق.

تابعت، إن الفرنسي زين الدين زيدان يثق فى أن أسينسيو قادر حتى مع دوره الأساسي كجناح في تسجيل ما يقرب من 20 هدفاً في الموسم أو أكثر.

وعلى الرغم من أن ماركو أسينسيو يُفضل التواجد في مركز الجناح الأيمن ويشعر بأنه أكثر راحة، لكن استخدامه كرأس حربة وهمي سيجعله أيضاً أكثر حرية.

وكان جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد قد راهن على أسينسيو فى هذا المركز، كما تم اختباره به مع منتخب إسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم.