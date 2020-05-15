ميسي: فترة التوقف يمكن أن تكون مفيدة لبرشلونة.. ولوتارو يشبه سواريز

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، على أن فترة الحجر المنزلى، كانت صعبة، ولكن مع الأطفال وزوجتى أنطونيلا، كان كل شي ممتعا، وذلك بعد توقف منافسات الدوري الإسباني، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تحدث ميسي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا:"أشعر بأننى فى حالة جيدة جدا، كنت أتدرب فى المنزل، الأمر الذى ساعدنى فى الحفاظ على لياقتى البدنية، ولكن التدريب فى المنزل مختلف تماما، عن التدريب فى المدينة الرياضية للنادى".

أضاف النجم الأرجنتيني حديثه قائلا:" خطر العدوى في كل مكان ، عندما تغادر المنزل يكون الخطر موجودًا بالفعل، لذلك أعتقد أنه لا يجب التفكير فيه كثيرًا، ومن الضروري الإلتزام بالبروتوكولات الصحية واتخاذ أقصى التدابير الوقائية".

وعن إمكانية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، هداف إنتر ميلان، قال ميسي:"لاوتارو لاعب متكامل ومثير للإعجاب، وأعتقد أنه متشابه فى طريقة لعبه مع سواريز، من خلال طريقة تحكمهم فى الكرة بواسطة أجسامهم وأيضا فى التسجيل، ولديهم صفات مماثلة كثيرة".

وأشار نجم برشلونة، إلى الفترة التى ابتعدنا فيها عن خوض المباريات، قد تكون لها فائدة، عندما تستأنف المباريات من جديد".

وعاد فريق برشلونة، مؤخرا لخوض التدريبات الفردية، بعد الخضوع لاختبارات فيروس كورونا، تمهيدا لإستئناف منافسات الليجا، خلال شهر يونيو المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.