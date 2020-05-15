أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

05:13زيدان يمنح أسينسيو فرصة جديدة مع ريال مدريد بعد فترة التوقف

05:23ميسي: فترة التوقف يمكن أن تكون مفيدة لبرشلونة.. ولوتارو يشبه سواريز

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