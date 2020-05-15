أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار:3.52 شراء بيع :3.54
دينار:4.94 شراء بيع :5.02
يورو: 3.78 شراء بيع :3.85
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15 آيار / مايو 2020 05:23
غزة-الرأي
جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار:3.52 شراء بيع :3.54
دينار:4.94 شراء بيع :5.02
يورو: 3.78 شراء بيع :3.85
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