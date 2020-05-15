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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

15 آيار / مايو 2020 05:23

1تانانا
1تانانا

غزة-الرأي


جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار:3.52 شراء   بيع :3.54
دينار:4.94 شراء   بيع :5.02
يورو: 3.78 شراء   بيع :3.85
 

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