دراسة: القطط المصابة بكورونا تتخلص من العدوى فى 6 أيام وبدون أعراض

أكدت دراسة لجامعة جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا وتنقل العدوى إلى القطط الأخرى ويمكنها التخلص من الفيروس في غضون ستة أيام بعد الإصابة عن طريق ممرات الأنف، دون أن تظهر عليها أي اعراض، وحث الباحثون أصحاب القطط على إبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم أثناء الوباء.

ووفقا لتقرير لصحيفة neurosciencen العلمية أوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، أفاد علماء في الولايات المتحدة واليابان أنه يمكن أن تصاب القطط بسهولة بفيروس كورونا وتكون قادرة على نقل العدوى للقطط الأخرى.

قاد أستاذ علوم الأحياء الحيوية في كلية الطب البيطري بجامعة ويسكونسن يوشيهيرو كاواوكا الدراسة ، حيث أجرى الباحثون على 6 من القطط معزولة عن مريض بشري في اليوم التالي ، مسح الباحثون الممرات الأنفية للقطط وتمكنوا من اكتشاف الفيروس في اثنين من الحيوانات في غضون ثلاثة أيام ، اكتشفوا الفيروس في جميع القطط.

في كل يوم ، كان الباحثون يأخذون مسحات الأنف والمستقيم من جميع القطط الست لتقييمها لوجود الفيروس وفى غضون ستة أيام ، كانت جميع القطط تتخلص من الفيروس لم تحتو أي من مسحات المستقيم على فيروس.

وأوضح البحث أنه لم يكن الفيروس مميتًا عند اصابته للقطط ولم تظهر على أي قطط علامات المرض، وقامت جميع القطط في التخلص من الفيروس بعد 6 أيام.

يقول كاواوكا ، الذي يشغل أيضًا منصبًا في هيئة التدريس بجامعة طوكيو: "كان هذا اكتشافًا كبيرًا بالنسبة لنا لم يكن لدى القطط أعراض

ونصح الباحثين الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا يتجنبون الاتصال بالقطط كما ينصحون مالكي القطط بإبقاء حيواناتهم الأليفة في الداخل ، من أجل الحد من اتصال قططهم بأشخاص وحيوانات أخرى