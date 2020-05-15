احذر.. معقمات اليدين قد تضر أكثر مما تنفع وقت انتشار فيروس كورونا



تشير جميع الدراسات إلى أهمية غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، والذى يحافظ على نظافة يديك، كما يحد بشكل كبير من الفيروسات بشكل أفضل أكثر من استخدام منظفات اليدين .



ومع تطلع الكثير حول العالم، إلى تخفيف القيود مع فتح المكاتب والسماح للأشخاص مرة أخرى بممارسة حياتهم الطبيعية، إلا أن نهاية الإغلاق لا يعني أننا خرجنا من الأزمة بعد، فالأكثر أهمية بالنسبة أن نكون حذرين وأن نتخذ احتياطات إضافية لإبقاء عدوى COVID-19 بعيدًا.



ووفقا لتقرير الموقع الطبى "Thehealth site" فإن المسافات الاجتماعية ذات أهمية قصوى، ولكننا فى نفس الوقت تحتاج إلى الحفاظ على نظافة يديك بأي ثمن وممارسة جميع الأساليب الاحترازية التي توصف بأنها تدابير وقائية، وهو ما قد يقودنا إلى استخدام معقمات اليد.

معظم الناس لديهم عادة الوصول إلى زجاجة المطهر الخاصة بهم كلما شعروا بالحاجة إلى تنظيف أيديهم.، قد تكون مذنبًا أيضًا في ذلك، فكم مرة استخدمت المطهر حتى عندما تتمكن من المشي إلى الحمام لغسل يديك بالماء والصابون؟ قد يكون تبليل يديك طريقة أفضل للحفاظ على نظافة يديك.



منذ بداية جائحة COVID-19 العالمي ، أخبرنا الخبراء أنه يجب استخدام معقمات اليدين فقط يكون في حالات الطوارئ، أنا في جميع المناسبات الأخرى ، اغسل يديك بالصابون والماء، وحذر الخبراء أن فرك هذه المطهرات الكحولية على يديك بشكل متكرر لا يخلو من بعض المخاطر الكامنة.

المخاطر الصحية لكثرة استخدام معقمات اليدين كثيرا

يمكن أن يؤثر على صحة بشرتك

يمكن أن يزيد الإفراط في استخدام مطهرات اليدين الكحولية من خطر الإصابة بأمراض جلدية التى تسهل العدوى، كما يمكن أن تجرد البشرة من الرطوبة والزيوت الطبيعية وتجعلها جافة وخشنة، بالإضافة إلى تهيج وتقشير الجلد.

يمكن للفيروسات دخول الجسم بسهولة عن طريق الجلد التالف، مما يجعلها عرضة لمسببات الأمراض القاتلة، ولكن تعتبر معقمات اليدين مفيدة وضرورية لإبقاء فيروس كورونا COVID-19 بعيدًا ، ولكن الاستخدام الزائد يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

قد يقلل من مناعتك

تعتبر مطهرات اليد فعالة عندما يتعلق الأمر بإبعاد الجراثيم والبكتيريا، ولكن قد يؤدي الاستخدام المفرط إلى تجريد بشرتك من جميع الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، التى تعتبر جيدة .

حيث يتعلم جهاز المناعة الخاص بك محاربة مسببات الأمراض عند دخول الجراثيم ، وبعض الجراثيم غير الضارة ضرورية لتكون مناعة قوية للجسم، لذلك ، عندما تستخدم الكثير من مطهرات اليد ، فإنك تقتل تلك الجراثيم التي تعزز مناعتك أيضًا.

قد تكون خطرة على النساء الحوامل

معظم مطهرات اليدين تحتوي على كلوريد البنزالكونيوم والكحول الإيثيلي وكحول الآيزوبروبيل، وهذه المواد قد تكون ضارة لبعض الأشخاص الضعفاء.

فيجب على الأطفال والنساء الحوامل الابتعاد عنه، علاوة على ذلك ، يمكن لمطهرات اليد المضادة للبكتيريا أن تساهم أيضًا في البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

