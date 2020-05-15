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غوغل وفيسبوك تؤجلان عودة الموظفين إلى 2021

15 آيار / مايو 2020 05:46

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قررت شركة “ألفابت”، الشركة القابضة لشركة غوغل ومجموعة من الشركات الأخرى، السماح للموظفين بالعمل في منازلهم حتى نهاية السنة، بسبب انتشار فيروس كورنا المسبب لمرض (كوفيد- 19).

ونقلت وكالة فرانس برس “أ ف ب”، أن سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة “ألفابت”، قال لموظفيه إنهم سيعملون من منازلهم على الأرجح حتى نهاية السنة على ما أفادت معلومات أكدتها غوغل.

وتوجه بيشاي إلى الموظفين اليوم، الخميس، خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الانترنت، وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون للعودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز مع تطبيق إجراءات السلامة.

وفي نهاية أبريل/ نيسان، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من يونيو (حزيران) على الأقل وأن العودة ستكون “على مراحل”. ويعمل لدى شركة “ألفابت” الأمريكية أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أمريكية ان فيسبوك تعتمد النهج نفسه، وسبق لرئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكربرغ أن أعلن الشهر الماضي أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد عن 50 شخصاً قبل يوليو/تموز 2021 على أقرب تقدير.

وتنوي الشبكة العالمية إعادة فتح مكاتبها اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.

وكانت فيس بوك توظف 45 ألف شخص نهاية 2019، يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن.

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