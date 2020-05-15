"غوغل كروم" تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي الإنترنت

طرح متصفح "غوغل كروم" تحديثا لإصدارته كافة، والتي تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي إنترنت، والمتعلقة بوجود عدد كبير جدا من علامات التبويب.

وأشار التقرير المنشور على موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يطلق عليه "مجموعات علامات التبويب"، والتي ستمكنك من ترتيب علامات التبويب معا، ووضع علامة عليها باسم ولون مخصصين لذلك.

وسيكون ذلك التحديث لـ"غوغل كروم" مفيدا في عمل المشاريع أو البحث عن مواقع محددة في نفس التوقيت.

وتلك الميزة متاحة حاليا في الإصدار التجريبي لمتصفح "غوغل كروم"، وسيتم إصدارها للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولتفعيل هذه الميزة، يمكن النقر على زر الماوس الأيمن على متصفح غوغل كروم، فوق علامة التبويب، وإضافة علامة تبويب للمجموعات.

وستكون تلك الميزة متاحة على إصدارات "سطح المكتب" بأنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس.

ويمكن تقسيم علامات التبويب حسب موضوع البحث، أو حسب نوعية العمل أو حسب التوقيت، ويمكن أن تستمر ذلك لفترة محددة.