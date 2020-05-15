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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2502 ) الجمعة 15/5/2019
أخبار فلسطينية
رئيس وزراء فلسطين: سياسات الاحتلال تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة
فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يستغل "كورونا" لضم أجزاء من الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: 79 وفاة و1462 إصابة و682 حالة تعافٍ بين جالياتنا حول العالم
القدرة: أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وصلت لمرحلة خطيرة
"الهيئة الوطنية": النكبة توثق أكبر عملية سطو سياسي في التاريخ
هنية يهنئ والد الشهيد نعالوة
بدران يهاتف عائلة الأسير قسام البرغوثي ويشيد بتضحياتها
»الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة...
السفارة الفلسطينية بالقاهرة: عودة 1161 مواطنًا إلى قطاع غزة
لقاء فلسطيني صيني للاستفادة من تجربة الصين بالتعامل مع كورونا
أخبار إسرائيلية
ارتفاع وفيات كورنا في اسرائيل إلى 265 حالة
الخطوط العامة لحكومة نتنياهو الجديدة… تحذيرات إسرائيلية من تبعات سياسية وأمنية لمخطط الضم
نتنياهو وبيرتس يوقعان اتفاقًا ائتلافيًا مشتركًا للانضمام للحكومة الإسرائيلية
تأجيل مراسم حلف اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد
القائمة المشتركة: في إسرائيل يقومون بإعدام العربي ميدانيا في أجواء التحريض الرسمي
«الحقائب» تؤجل الحكومة الائتلافية في إسرائيل
توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"
"معاريف": بتر قدم الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الدهس بالخليل
اخبار دولية
احتفاء أميركي كبير بذكرى نقل السفارة للقدس وفريدمان يصفه باليوم الأكثر إثارة في حياته
"الصحافة الدولي" يطالب اسرائيل بالتراجع عن تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس
مسئولون في "الصحة العالمية": احتواء "كورونا" قد يستغرق سنوات.. وقد لا يختفي إطلاقا
حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ300 ألف
أخبار عربية
الجامعة والبرلمان العربي يطالبان بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»
خرق اسرائيلي للسياج التقني الحدودي مع لبنان
شيخ الأزهر في ذكرى النكبة: ليكن 14 مايو يومًا لزوال آلام المظلومين والمُغتصبة بلادُهم وأراضيهم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
السفير الفلسطيني رياض منصور لـ”القدس العربي”: نتحرك في كل الاتجاهات ضد قرار الضم عبد الحميد صيام
فلسطين تحيي بمرارة آلام ذكرى «النكبة»… الرئيس عباس: مشاريع التصفية تكسرت… والفصائل تدعو… أشرف الهور
مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية غداة قتل حراس أمن شابا فلسطينيا أمام مستشفى قرب…
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين
هنية يكشف عن بدء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. ويؤكد: هناك “صفحة مؤلمة” في…
اشتية: الضم يشكل خطرا على استقرار المنطقة.. وهناك قرارات ستأخذنا لمسار جديد
الشرق الاوسط
المغرب يعيد 26 إسرائيلياً بعد انتهاء حجرهم الصحي
«الحقائب» تؤجل الحكومة الائتلافية في إسرائيل
الخليج الإماراتية
الجامعة والبرلمان العربي يطالبان بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»
شهيد في الخليل وتظاهرات رقمية في ذكرى النكبة
الشروق المصرية
تأجيل مراسم حلف اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين غرب جنين
الاهرام المصرية
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين اليوم
الغد الأردنية
هيثم حسّان يكتب: “النكبة” ليست ذكرى ولا ذاكرة
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة اليوم
زيارة بومبيو إلى إسرائيل: لا كلمة عن الضم
غزة: أكثر من ألف شخص في مراكز الحجر الصحي
الشرق القطرية
الجامعة العربية: مخططات الاحتلال لضم الأرض الفلسطينية تمثل جريمة حرب وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة
فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يستغل "كورونا" لضم أجزاء من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
المؤتمر الشعبي يدعو إلى أوسع مشاركة في التظاهرة الرقمية الفلسطينية في الذكرى 72 للنكبة
"الاقتصاد" تصدر قرارا يخص الحوالات المالية وصرف العملات
الدفاع المدني يخمد حريقا بمنزل بمخيم الشاطئ
الأوقاف بغزة تغرد حول أوضاع المساجد والجمعة
حماس تبارك عملية الدهس في الخليل
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من يعبد بحملة مداهمات
الاحتلال يمدد توقيف 4 أسرى من يعبد بجنين
القدس المحلية
الإفراج عن محمد طقاطقة بعد 5 سنوات في سجون الاحتلال
[صور].. مواجهات في عارة إثر استشهاد شاب مريض قتله حراس إسرائيليون بباحة المستشفى
الرجوب يبحث مع ممثلي فصائل الوضع في جنين واستمرار الإجراءات الوقائية
غنام تتفقد أحوال مخيم الجلزون وتقدم مساعدات لمحتاجين
"التنمية الاجتماعية" و"الإغاثة الزراعية" توقعان اتفاقية توزيع مشاريع التمكين بالخليل
لقاء لمزارعي الخيار في كفردان
حمام لـ"القدس": مساعدات قبل العيد لـ10 آلاف أُسرة وللعاملات بالحضانات
الحياة الجديدة
اسرائيل تقرر اعادة فتح الشواطئ امام المستجمين
المالكي: 72 عاما من الصمود في وجه النكبة
اشتية في ذكرى النكبة: حقوق شعبنا لن تسقط بالتقادم
الأيام
»"بســط الســيـادة" الإســرائـيــلية: بـدأت الــمـعـركـة
»تسليم فندق سانت جورج بالقدس عقب تخصيصه كمحجر صحي
»جيش الاحتلال يستعد لـ 3 سيناريوهات في حال ضم الضفة
»اشتية: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء...
»في نهاية الشهر .. توجيهي مختلف في زمن كورونا
»فتح معبر رفح وبدء نقل الواصلين للحجر الإلزامي
وكالة صفا
شخصيات وطنية ومنظمات مدنية تُطلق عريضة تطالب بإنهاء الانقسام
محلل سياسي: الكيان الصهيوني سيصل إلى النقطة الحرجة ثم الانهيار
تخفيف جديد لإجراءات كورونا في رام الله والخليل
غنيم: سنبذل جهدنا للبدء بمشروع محطة عين جريوت
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة بنابلس
"يديعوت": تدهور طرأ على حالة مصاب عملية الدهس بالخليل
ضبط 16000 لتر وقود مهرب في سلفيت
حماس: سلوك السلطة أفقدها ثقة المجموع الوطني
الآلاف يشيعون الشهيد مصطفى يونس بعرعرة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف: تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إقامة صلاة الجمعة
الاقتصاد تصدر قرارًا بشأن الحوالات المالية وصرف العملات
الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 14 مايو 2020
هيئة مسيرات العودة: نرفض التطبيع والتحلل من أوسلو ضرورة
الصحة بالضفة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 5
صور سلطة الأراضي تزيل منزلًا مقامًا على أراضي حكومية برفح
التنمية الاجتماعية تشرع بتوزيع الأدوات المساندة على الأشخاص ذوي الإعاقة
فلسطين اليوم
د. الحساينة: مطلوب إطلاق يد المقاومة في الضفة وإعادة بناء المشروع الوطني واسقاط اتفاق اوسلو
هل ستفتح مساجد غزة أبوابها لاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟
القدرة يؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا والحالات الستة المصابة مطمئنة
ماذا قال الفنان التونسي لطفي بوشناق عن مسلسلات التطبيع وتزوير التاريخ؟
القيادي عدنان يدعو للمشاركة في فعالية الغضب ضد إعدام الشهيد درويش
جيش الاحتلال يرصد اختراق حوامة في أجواء "غلاف غزة"
وقفة في نابلس احتجاجًا على زيارة بومبيو لدولة الاحتلال
سما نيوز
اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ
أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا
الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟
نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"
اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل
صور: مواجهات في عارة إثر استشهاد شاب مريض قتله حراس إسرائيليون بباحة المستشفى
محافظ نابلس يسمح بفتح كافة المحلات التجارية
حادث سير وشرطة الاحتلال تعتقل مواطناً توقف لمساعدة المصابين
عرب 48
اشتية يُطلق برنامج توزيع الهبات المادية للمتضررين من كورونا
منظمات فلسطينية تحذّر من تنصيب بالمور بـ"مجلس إشراف فيسبوك"
الدولة الواحدة: "لندفن الأوهام ولننهض مجددًا"
أمنستي" تدين الدعم الأميركي لمخطط الضم الإسرائيلي
بعد حماس والجهاد: فصائل تمتنع عن المشاركة في لقاء رام الله
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس..
مجلس السفراء العرب لدى هولندا يحذر من التهديد الذي ت..
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 أيار (مايو)
- 1984م انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي في المغرب لأول مرة.
- 1980م البرلمان "الإسرائيلي" يتخذ قراراً باعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لـ(إسرائيل).
- 1974م وحدة الشهيد كمال ناصر الفدائية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى السادسة والعشرين للنكبة تقتحم مدرسة معالوت التي تضم 100 طالب ثانوي وتسطير عليها وتطالب عبر مكبرات الصوت بالإفراج عن 26 معتقلاً فلسطينياً مقابل سلامة الرهائن لكن سلطات الاحتلال تتظاهر بالموافقة وتعد خطة لاقتحام المدرسة وتدور معركة رهيبة ويفجر الفدائيون المبنى بعد نفاد ذخيرتهم وتسفر المعركة عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 27 رهينة إسرائيلية وجرح الباقين.
- 1956م انتخاب المؤتمر الصهيوني العام ناحوم غولدمان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية.
- 1950م قامت اللجنة السياسية للجامعة العربية بفصل المملكة الأردنية الهاشمية من عضويتها وذلك في أعقاب مؤتمرات عمان ونابلس ورام الله وأريحا التي ألحقت الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لكن لأن هذا القرار أغضب حكومة العرق الهاشمية فإن اللجنة السياسية للجامعة العربية عقدت اجتماعاً لها في 12/6/1950م، ووضعت حلاً وسطاً في محاولة لاسترضاء العراق وإعادة الأردن إلى عضوية الجامعة بعد أن تعهد بأن تكون الضفة وديعة تابعة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
- 1948م إعلان قيام "دولة إسرائيل" على جزء من أرض فلسطين، وست دول عربية (مصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية والأردن) تعلن الحرب عليها.
- 1948م دخول الجيوش العربية السبعة إلى فلسطين في 15 أيار وانتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب المندوب السامي والإدارة البريطانية من فلسطين ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات لضمان الأمن والنظام في البلاد مما دعا الدول العربية إلى إرسالها جيوشها لتأديب العصابات الصهيونية وإعادة الحق إلى عرب فلسطين، وقد دخلت الجيوش العربية على عكس رغبة الشعب الفلسطيني الذي كان يرى أن الوسيلة المثلى للدفاع عن فلسطين تتلخص في اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتسليحهم وتدريبهم.
- 1948م بريطانيا تعلن أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، وإن الالتزامات المقطوعة لكل من العرب واليهود غير قابلة للتنفيذ أيضاً، ولذلك تعلن انتهاء الانتداب.
- 1947م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات والشعوب وسكان فلسطين بصورة خاصة إلى الامتناع ريثما تتصرف الجمعية العامة بتقرير اللجنة الخاصة لفلسطين من التهديد بالقوة أو استعمالها أو أي عمل آخر يمكن أن يخلق جواً ضاراً بتسوية مسألة فلسطين تسوية مبكرة.
- 1947م الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (106/1947)، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين وعرفت اللجنة الخاصة لفلسطين باسم لجنة أنسكوب وكانت مكونة من 11معضواً (استراليا، كندا، وتشيكوسلوفاكيا، وغواتيمالا، والهند، وإيران، وهولندا، وبيرو، والسويد، وأوروغواي، ويوغوسلافيا)، وقد مُنحت "أوسع الصلاحيات من أجل التثبت من الوقائع وتدوينها، والتحقيق في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وعُهد إليها بإعداد تقرير للجمعية العامة، قبل بداية أيلول/سبتمبر 1947، يتضمن "المقترحات التي تراها ملائمة لحل القضية الفلسطينية".
- 1930م مجلس عصبة الأمم يوافق على طلب الحكومة البريطانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك).