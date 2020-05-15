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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2502 ) الجمعة 15/5/2019

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: 79 وفاة و1462 إصابة و682 حالة تعافٍ بين جالياتنا حول العالم

»الرئيس في ذكرى النكبة: كل المؤامرات والمشاريع التصفوية تكسرت على صخرة...

السفارة الفلسطينية بالقاهرة: عودة 1161 مواطنًا إلى قطاع غزة

لقاء فلسطيني صيني للاستفادة من تجربة الصين بالتعامل مع كورونا

أخبار إسرائيلية

ارتفاع وفيات كورنا في اسرائيل إلى 265 حالة

الخطوط العامة لحكومة نتنياهو الجديدة… تحذيرات إسرائيلية من تبعات سياسية وأمنية لمخطط الضم

نتنياهو وبيرتس يوقعان اتفاقًا ائتلافيًا مشتركًا للانضمام للحكومة الإسرائيلية

تأجيل مراسم حلف اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد

«الحقائب» تؤجل الحكومة الائتلافية في إسرائيل

توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"

اخبار دولية

احتفاء أميركي كبير بذكرى نقل السفارة للقدس وفريدمان يصفه باليوم الأكثر إثارة في حياته

"الصحافة الدولي" يطالب اسرائيل بالتراجع عن تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ300 ألف

أخبار عربية

الجامعة والبرلمان العربي يطالبان بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

السفير الفلسطيني رياض منصور لـ”القدس العربي”: نتحرك في كل الاتجاهات ضد قرار الضم عبد الحميد صيام

فلسطين تحيي بمرارة آلام ذكرى «النكبة»… الرئيس عباس: مشاريع التصفية تكسرت… والفصائل تدعو… أشرف الهور

مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية غداة قتل حراس أمن شابا فلسطينيا أمام مستشفى قرب…

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين

هنية يكشف عن بدء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.. ويؤكد: هناك “صفحة مؤلمة” في…

اشتية: الضم يشكل خطرا على استقرار المنطقة.. وهناك قرارات ستأخذنا لمسار جديد

الشرق الاوسط

المغرب يعيد 26 إسرائيلياً بعد انتهاء حجرهم الصحي

«الحقائب» تؤجل الحكومة الائتلافية في إسرائيل

الخليج الإماراتية

الجامعة والبرلمان العربي يطالبان بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي»

شهيد في الخليل وتظاهرات رقمية في ذكرى النكبة

الشروق المصرية

تأجيل مراسم حلف اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين غرب جنين

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

شخصيات وطنية ومنظمات مدنية تُطلق عريضة تطالب بإنهاء الانقسام

محلل سياسي: الكيان الصهيوني سيصل إلى النقطة الحرجة ثم الانهيار

تخفيف جديد لإجراءات كورونا في رام الله والخليل

غنيم: سنبذل جهدنا للبدء بمشروع محطة عين جريوت

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة بنابلس

"يديعوت": تدهور طرأ على حالة مصاب عملية الدهس بالخليل

ضبط 16000 لتر وقود مهرب في سلفيت

حماس: سلوك السلطة أفقدها ثقة المجموع الوطني

الآلاف يشيعون الشهيد مصطفى يونس بعرعرة

اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ

أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

صور: مواجهات في عارة إثر استشهاد شاب مريض قتله حراس إسرائيليون بباحة المستشفى

عرب 48

اشتية يُطلق برنامج توزيع الهبات المادية للمتضررين من كورونا

منظمات فلسطينية تحذّر من تنصيب بالمور بـ"مجلس إشراف فيسبوك"

الدولة الواحدة: "لندفن الأوهام ولننهض مجددًا"

أمنستي" تدين الدعم الأميركي لمخطط الضم الإسرائيلي

بعد حماس والجهاد: فصائل تمتنع عن المشاركة في لقاء رام الله

وكالة وفا

مبادرون في مواجهة الجائحة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيتا

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس..

مجلس السفراء العرب لدى هولندا يحذر من التهديد الذي ت..

حدث في مثل هذا اليوم

15 أيار (مايو)

1984م انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي في المغرب لأول مرة.

1980م البرلمان "الإسرائيلي" يتخذ قراراً باعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لـ(إسرائيل).

1974م وحدة الشهيد كمال ناصر الفدائية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى السادسة والعشرين للنكبة تقتحم مدرسة معالوت التي تضم 100 طالب ثانوي وتسطير عليها وتطالب عبر مكبرات الصوت بالإفراج عن 26 معتقلاً فلسطينياً مقابل سلامة الرهائن لكن سلطات الاحتلال تتظاهر بالموافقة وتعد خطة لاقتحام المدرسة وتدور معركة رهيبة ويفجر الفدائيون المبنى بعد نفاد ذخيرتهم وتسفر المعركة عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 27 رهينة إسرائيلية وجرح الباقين.

1956م انتخاب المؤتمر الصهيوني العام ناحوم غولدمان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية.

1950م قامت اللجنة السياسية للجامعة العربية بفصل المملكة الأردنية الهاشمية من عضويتها وذلك في أعقاب مؤتمرات عمان ونابلس ورام الله وأريحا التي ألحقت الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، لكن لأن هذا القرار أغضب حكومة العرق الهاشمية فإن اللجنة السياسية للجامعة العربية عقدت اجتماعاً لها في 12/6/1950م، ووضعت حلاً وسطاً في محاولة لاسترضاء العراق وإعادة الأردن إلى عضوية الجامعة بعد أن تعهد بأن تكون الضفة وديعة تابعة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

1948م إعلان قيام "دولة إسرائيل" على جزء من أرض فلسطين، وست دول عربية (مصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية والأردن) تعلن الحرب عليها.

1948م دخول الجيوش العربية السبعة إلى فلسطين في 15 أيار وانتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب المندوب السامي والإدارة البريطانية من فلسطين ولم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات لضمان الأمن والنظام في البلاد مما دعا الدول العربية إلى إرسالها جيوشها لتأديب العصابات الصهيونية وإعادة الحق إلى عرب فلسطين، وقد دخلت الجيوش العربية على عكس رغبة الشعب الفلسطيني الذي كان يرى أن الوسيلة المثلى للدفاع عن فلسطين تتلخص في اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتسليحهم وتدريبهم.

1948م بريطانيا تعلن أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، وإن الالتزامات المقطوعة لكل من العرب واليهود غير قابلة للتنفيذ أيضاً، ولذلك تعلن انتهاء الانتداب.

1947م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات والشعوب وسكان فلسطين بصورة خاصة إلى الامتناع ريثما تتصرف الجمعية العامة بتقرير اللجنة الخاصة لفلسطين من التهديد بالقوة أو استعمالها أو أي عمل آخر يمكن أن يخلق جواً ضاراً بتسوية مسألة فلسطين تسوية مبكرة.

1947م الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (106/1947)، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة خاصة لفلسطين وعرفت اللجنة الخاصة لفلسطين باسم لجنة أنسكوب وكانت مكونة من 11معضواً (استراليا، كندا، وتشيكوسلوفاكيا، وغواتيمالا، والهند، وإيران، وهولندا، وبيرو، والسويد، وأوروغواي، ويوغوسلافيا)، وقد مُنحت "أوسع الصلاحيات من أجل التثبت من الوقائع وتدوينها، والتحقيق في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، وعُهد إليها بإعداد تقرير للجمعية العامة، قبل بداية أيلول/سبتمبر 1947، يتضمن "المقترحات التي تراها ملائمة لحل القضية الفلسطينية".