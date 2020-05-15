هيئة المعابر: إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1168 مواطناً عائداً

غزة-الرأي

أُعيد فجر اليوم الجمعة إغلاق معبر رفح البري، وذلك بعد فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام في اتجاه الوصول فقط.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد فؤاد أبو بطيحان إن أجهزة الوزارة سهّلت وصول 1168 مواطناً عائداً من العالقين خلال الأيام الثلاثة لعمل المعبر.

وأوضح "أبو بطيحان" أنه تم اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال تسهيل دخول العالقين، ونقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي في محافظات القطاع، بحسب تصنيف مسبق للحالات الوافدة، ووفق تعليمات وزارة الصحة.

ولفت إلى أن عدد العائدين الذين وصلوا خلال عمل المعبر يوم أمس الخميس بلغ 549 شخصاً، إلى جانب 541 وصلوا يوم الأربعاء، و78 وصلوا يوم الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي 1168 عائداً خلال الأيام الثلاثة.

وأكد "أبو بطيحان" أنه لا مواعيد محددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار إغلاق المعبر منذ 15 مارس الماضي ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها فتح معبر رفح على فترات متباعدة؛ لتسهيل وصول أعداد من المواطنين العالقين في الخارج، منذ إعلان إغلاق المعابر في ظل جائحة كورونا.