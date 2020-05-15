وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1168 مواطناً عائداً وكالة الرأي الفلسطينية طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية البرلمان العربي يطالب بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2502 ) الجمعة 15/5/2019 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات لتوسعة مستوطنة قرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية "غوغل كروم" تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي الإنترنت وكالة الرأي الفلسطينية غوغل وفيسبوك تؤجلان عودة الموظفين إلى 2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجميع المستخدمين.. فيسبوك تطلق "خدمتها الواعدة" وكالة الرأي الفلسطينية بغسول الفم.. هل الغرغرة قادرة على مكافحة كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. معقمات اليدين قد تضر أكثر مما تنفع وقت انتشار فيروس كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

هيئة المعابر: إعادة إغلاق معبر رفح بعد وصول 1168 مواطناً عائداً

15 آيار / مايو 2020 10:24

1
1

غزة-الرأي

أُعيد فجر اليوم الجمعة إغلاق معبر رفح البري،  وذلك بعد فتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام في اتجاه الوصول فقط.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد فؤاد أبو بطيحان إن أجهزة الوزارة سهّلت وصول 1168 مواطناً عائداً من العالقين خلال الأيام الثلاثة لعمل المعبر.

وأوضح "أبو بطيحان"  أنه تم اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال تسهيل دخول العالقين، ونقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي في محافظات القطاع، بحسب تصنيف مسبق للحالات الوافدة، ووفق تعليمات وزارة الصحة.

ولفت إلى أن عدد العائدين الذين وصلوا خلال عمل المعبر يوم أمس الخميس بلغ 549 شخصاً، إلى جانب 541 وصلوا يوم الأربعاء، و78 وصلوا يوم الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي 1168 عائداً خلال الأيام الثلاثة.

وأكد "أبو بطيحان" أنه لا مواعيد محددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار إغلاق المعبر منذ 15 مارس الماضي ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها فتح معبر رفح على فترات متباعدة؛ لتسهيل وصول أعداد من المواطنين العالقين في الخارج، منذ إعلان إغلاق المعابر في ظل جائحة كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟